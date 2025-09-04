3 września 2025 roku Karol Nawrocki odbył swoją pierwszą zagraniczną wizytę jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Na zaproszenie Donalda Trumpa, urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, udał się do Waszyngtonu. Przed godziną 18 czasu polskiego, przed Białym Domem, odbyła się uroczysta ceremonia powitalna. Donald Trump oficjalnie przywitał polskiego prezydenta, podkreślając rangę wydarzenia.

Wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie

Po ceremonii przywitania politycy przeszli do Gabinetu Owalnego, gdzie odbyły się rozmowy dwustronne. Karol Nawrocki i Donald Trump wskazywali na strategiczne znaczenie sojuszu Polski i USA w ramach NATO. Tematyka spotkania koncentrowała się na kwestiach militarnych, bezpieczeństwie regionalnym i globalnym, współpracy energetycznej – w tym budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – oraz negocjacjach pokojowych w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wizyta budziła w mediach mnóstwo emocji, zwłaszcza że tuż przed spotkaniem Nawrockiego i Trumpa doszło do małego zamieszania.

W gabinecie Trumpa pojawiło się zaskakujące zdjęcie Karola Nawrockiego

Wieczorem, po zakończeniu oficjalnych rozmów, na profilu Kancelarii Prezydenta RP pojawiło się zdjęcie, które szybko obiegło media. Karol Nawrocki i Donald Trump pozowali wspólnie, trzymając odbitkę fotografii z maja 2025 roku, wykonanej podczas kampanii prezydenckiej w Polsce.

Na zdjęciu widniał napis „You will win” – słowa, które Trump miał wypowiedzieć do Nawrockiego w tamtym czasie. Jak podkreślono, gest ten nie tylko przypomniał o osobistym kontakcie między liderami, ale również symbolizował ciągłość i pogłębiającą się współpracę.

W opisie opublikowanego zdjęcia Kancelaria Prezydenta przypomniała słowa z kampanii wyborczej, gdzie Karol Nawrocki zapowiedział, że jego pierwszą zagraniczną podróżą będzie wizyta w Stanach Zjednoczonych. Słowa te zostały zrealizowane – już kilka miesięcy po wyborach nowy prezydent udał się do Waszyngtonu, wyraźnie akcentując kierunek polityki zagranicznej i priorytety swojej prezydentury.

Karol Nawrocki, jak zapowiedział w kampanii, tak zrobił – z pierwszą wizytą zagraniczną udał się do Waszyngtonu czytamy na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta.

Amerykanie oddali hołd tragicznie zmarłemu pilotowi F-16

W trakcie uroczystości powitalnej nad Białym Domem przeleciały amerykańskie myśliwce. Ten poruszający gest był hołdem dla majora polskich sił powietrznych Macieja Krakowiana, który zginął w katastrofie myśliwca F-16 podczas przygotowań do pokazów lotniczych Air Show w Radomiu.

