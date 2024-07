Patrycja Pająk odkąd zyskała na popularności chce swoje 5 minut wykorzystać na maksa. W wywiadach opowiadała już, że zamierza śpiewać czy grać w filmach. Ostatnio celebrytka postanowiła chyba zostać również sumieniem narodu i na swoim Facebooku wygłasza sądy na temat spraw, którymi ostatnio żyje opinia publiczna. Bywalczyni salonów pierwszy raz głos zabrała w sprawie nagonki mediów na Rihannę, gdy była w Polsce. Teraz postanowiła dorzucić swoje trzy grosze do medialnej burzy związanej z nagimi zdjęciami Agnieszki Radwańskiej. Zobacz: Pająk broni pijanej Rihanny: Polaczki je**ne

Wczoraj Pająk na swoim Facebooku określiła Agnieszkę Radwańską mianem... "współczesnej Ewy". Celebrytka skrytykowała również polski kościół, który zamiast krytykować akty tenisistki, powinien się zająć swoimi sprawami, które próbuje tuszować.

- Radwanska musi wstydzic sie Jezusa?! Dziwi mnie oburzenie kosciola i wykluczenie Radwanskiej z akcji- Nie wstydze sie Jezusa- z powodu sesji zdjeciowej w stroju Ewy. Slowa Krajowego duszpasterza powołań o Radwańskiej: "Nawet wśród aktorek i modelek takie sesje to wyjątki" sa absurdalne i smieszne, poniewaz Kosciol przepelniony jest nagoscia, a facet zaslaniajacy lisciem penisa to przeciez norma w kosciele, to samo tyczy sie kobiet! Dlatego dziwi mnie ze wspolczesna Ewa spotkala sie z tak wielka fala krytyki ze strony kosciola...Tyle razy slyszy sie o pijanych Ksiezach prowadzacych samochod czy o prostytucji z ktorej wiekszosc z nich korzystaja, Ja nie mam nic przeciwko w koncu Facet jest tylko Facetem ale co na To powiedzialby Jezus.. [pisownia oryginalna]