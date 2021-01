Nadia z "American Pie" nadal jest gorąca! Tak dziś wygląda 47-letnia Elisabeth Shannon. Ale seksi! 

"American Pie" to kultowa komedia z 1999 roku. Chociaż Elisabeth Shannon zagrała tam jedynie drugoplanową postać, to rola Nadii przyniosła jej sławę. Aktorka wcieliła się w postać seksownej studentki z wymiany, która nie raz sprowadziła na głównego bohatera Jima serię upokorzeń. W końcu kto nie pamięta kultowej a zarazem niezręcznej sceny w sypialni z kamerką internetową? Jak dziś wygląda komediowa seksbomba? Okazuje się, że po 22 latach od premiery niewiele się zmieniła! Zobaczcie, jak wygląda dzisiaj!

Jak wygląda dziś Nadia z "American Pie"?

Elisabeth Shannon zrobiła furorę wcielając się z Nadię w "American Pie". Szczególnie męskiej części publiczności ciężko było o niej zapomnieć. Dziś aktorka ma już 47 lat i poza aktorstwem ma wiele innych aktywności.

"American Pie" nie był jednorazowym strzałem w karierze aktorskiej Elisabeth Shannon. Wystąpiła ona również m. in. w horrorze komediowym "Scary Movie" wcielając się w rolę Buffy a także w horrorze "In The Dark". Brała również udział w wielu programach telewizyjnych. Jednak w ostatnich latach wycofała się nieco z wielkiego ekranu, na rzecz działalności charytatywnej. Jest zapaloną aktywistką walczącą na rzecz zwierząt, a także weganką i ekologiem.

Z kolei w życiu prywatnym nie było kolorowo. Jej pierwsze małżeństwo skończyło się rozwodem po trzech latach. W latach 2002-2005 była żoną aktora Josepha D. Reitmana. Natomiast po zakończeniu treningów do "Tańca z Gwiazdami", w którym wzięła udział związała się ze swoim tanecznym partnerem Derekiem Hough. Ich związek przetrwał rok i zakończył się w sierpniu 2009 roku. Kolejnym partnerem filmowej Nadii był Russell Simmons amerykański przedsiębiorca i producent filmowy, który podobnie jak Shannon, był zagorzałym zwolennikiem praw zwierząt. Jednak dziś ta piękność prawdopodobnie wciąż jest singielką.

Od premiery American Pie minęło już 22 lata! Filmowa Nadia niewiele się zmieniła!

Elisabeth Shannon ma dziś 47 lat i wciąż zachwyca swoją urodą!

Czas się dla niej zatrzymał!