Polska olimpijka ofiarą hejtu. Adam Małysz broni 19-latki

Polska kadra skoczków narciarskich rywalizuje podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Wśród reprezentantów znalazła się Pola Bełtowska, która wzięła udział w zawodach indywidualnych na normalnej skoczni oraz w rywalizacji drużyn mieszanych. Na młodą zawodniczkę niespodziewanie wylała się fala hejtu.

Adam Małysz natychmiast zareagował na hejt wokół Poli Bełtowskiej

Adam Małysz w rozmowie z Polsatem Sport nie krył swojego wzburzenia sytuacją. Stanowczo potępił zachowanie osób, które pozwalają sobie na groźby i obraźliwe słowa kierowane pod adresem młodej zawodniczki. Jak zaznaczył, Pola Bełtowska jest bardzo mocno hejtowana, a pogróżki, które do niej trafiają, mogą mieć poważne konsekwencje dla jej kariery, ale również dla całej dyscypliny.

Małysz zaapelował do wszystkich, którzy angażują się w hejt na Polę Bełtowską, by dwa razy zastanowili się nad swoimi słowami i działaniami. Podkreślił, że Bełtowska nie robi niczego specjalnie, a jako młoda zawodniczka stara się dawać z siebie wszystko. Niestety, obecna dyspozycja nie spełnia oczekiwań kibiców, co jednak nie usprawiedliwia brutalnych ataków słownych.

Jako prezes związku chciałbym tutaj do wszystkich zaapelować. Doszły do nas słuchy, że Pola zaczęła być bardzo mocno hejtowana i to nie tylko w internecie. Dostaje pogróżki i wiadomości. To jest bardzo przykre, do czego są w stanie posunąć się ludzie. To na pewno nie jest tak, że zawodnik robi coś specjalnie. Chce dać z siebie wszystko, a nie jest teraz w takiej dyspozycji, w jakiej by wszyscy chcieli. To jest młoda zawodniczka, która rokuje bardzo dobrze przekazał Małysz.

19-letnia Pola Bełtowska mierzy się z hejtem. Małysz ostrzega przed konsekwencjami

Prezes PZN zwrócił uwagę, że w Polsce i tak jest bardzo mało dziewcząt uprawiających skoki narciarskie. Takie sytuacje jak obecna, czyli fala hejtu na Polę Bełtowską, jeszcze bardziej zniechęcają młode dziewczynki do wejścia w świat sportu. Małysz stanowczo ocenił, że to, co spotyka Bełtowską, jest nie tylko przykre, ale również szkodliwe dla całego środowiska sportowego w kraju.

Mamy mało dziewczyn, która chcą uprawiać ten sport. Takie sytuacje tylko jeszcze bardziej zniechęcają młode dziewczynki. To jest bardzo przykre i chciałbym uderzyć w serca takich ludzi, żeby zastanowili się dwa razy, co robią dodał Małysz.

Warto przypomnieć, że Kacper Tomasiak zdobył medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i tym samym zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko - nawet znacznie bardziej doświadczonym sportowcom.

Pola Bełtowska zabrała głos w sprawie hejtu

Jak informuje Polsat Sport, na Polę Bełtowską spada obecnie ogromna liczba obraźliwych komentarzy oraz gróźb. To nie jest już tylko internetowy hejt - zawodniczka dostaje bezpośrednie pogróżki i wiadomości, których treść przekracza wszelkie granice przyzwoitości. 19-letnia olimpijka przyznała, że skala tego niepokojącego zjawiska ją zszokowała, jednocześnie stwierdziła, że niestety stało się to już powszechne. Sportsmenka podkreśliła, że nie odpowiada na zaczepki.

Nie czytam komentarzy w sieci, ale dostaję takie wiadomości prywatne, że to jest… kosmos. To jest taki hejt, że nie spodziewałam się, że ludzie mogą pałać do mnie aż taką nienawiścią. Nie robię tego specjalnie, a jestem „jechana” z góry na dół. Nie odpisuję na te wiadomości. Hejt zawsze był i będzie, więc nie biorę tego do siebie. Jeśli komuś jest lepiej, niech pisze... powiedziała Pola Bełtowska na łamach serwisu skijumping.pl.

