Na oficjalnej stronie prezydenta pojawił się ważny komunikat

Na oficjalnej stronie prezydent.pl pojawił się specjalny list Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Dnia Matki. Głowa państwa wyraziła głęboką wdzięczność wszystkim Mamom za ich miłość, poświęcenie i codzienny trud. To wzruszający apel do Polaków, by doceniać swoje matki nie tylko od święta.