Antoni Królikowski wspomina ojca w dzień jego urodzin. Fani: "Powinieneś brać przykład z taty"

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego po długiej walce z chorobą neurologiczną. Ta wiadomość była ciosem dla rodziny, fanów i bliskich aktora. Teraz na profilu Antoniego Królikowskiego w mediach społecznościowych pojawiła się wyjątkowa fotografia z rodzinnego albumu. Syn Pawła Królikowskiego w ten sposób poinformował, że jego ojciec właśnie dziś obchodziłby urodziny ! Wzruszające wspomnienie gwiazdora serialu " Ranczo "! Wpis mocno chwyta za serce... Antek Królikowski wspomina swojego tatę w dzień jego 59. urodzin! Antek Królikowski opublikował na Instagramie wzruszające zdjęcie swojego taty, który trzyma go na rękach, kiedy był małym chłopcem. W ten sposób aktor wspomina, że Paweł Królikowski właśnie dziś świętowałby swoje 59. urodziny: Tatuś obchodziłby dziś 59. urodziny #pawełkrólikowski #kiedyśbyłojakośfajniej 🐰😢 - napisał na Instagramie Antek Królikowski Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo wzruszających komentarzy. Internauci wprost piszą, że pamiętają o Pawle Królikowskim i nigdy nie zapomną jego ról. Ale jesteś podobny do taty z młodości 😍😁 Ehh co życie ! Uwielbiałam KuSego będę go pamiętać do końca życia ! :* Najważniejsza jest pamięć to co zostaje w nas na zawsze 😥❤️ Trzymaj się Antek .. Pamiętamy 😢❤️ Antek Królikowski wspominając o urodzinach taty opublikował jego zdjęcie z młodości. Są do siebie bardzo podobni!