Czwarty tydzień programu „Farma” zaczął się niezwykle burzliwie. Aksel objął rolę Farmera Tygodnia i już na starcie zapowiedział swoje twarde rządy. Jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, szybko zmienił swoje podejście. Nie chciał „dolewać benzyny do ognia” i postanowił pogodzić się z Lamią, która była wyraźnie zaskoczona jego gestem. Ich pojednanie wywołało spore poruszenie wśród pozostałych mieszkańców farmy.

Uczestnicy, którzy spodziewali się eskalacji konfliktu, byli świadkami nieoczekiwanego zwrotu akcji. Sytuacja na farmie zmieniła się diametralnie, a przez chwilę wydawało się, że atmosfera się uspokoi, ale to był tylko spokój przed burzą. Po nominacji Lamii na "Farmie" wrze, a uczestniczka odmawia wykonywania obowiązków. Fani są w szoku!

Zmiany w sojuszach na "Farmie"

Na "Farmie" panuje gorąca atmosfera. Mieszkańcy "Farmy" otrzymali kolejne zadanie tygodnia i początkowo skupili się na nim, a współpraca ku zaskoczeniu wszystkich szła im doskonale. Potem przyszedł czas rozmów o sojuszach. Teraz team '"silne babki" nie może czuć się bezpiecznie, bo jest ich za mało. Kolejne wydarzenia przyniosły rozmowy o przetasowaniach w sojuszach. Agnieszka zaczęła rozważać przejście do sojuszu chłopaków. Wspólnie z Wojtkiem postanowili, że warto rozegrać grę na dwa fronty, co może przynieść im przewagę w kolejnych zadaniach i nominacjach. Taka strategia może diametralnie zmienić układ sił na farmie.

Tymczasem Henryk i Wojtek postanowili kamuflować się w sojuszu dziewczyn, planując w przyszłości założenie własnego, niezależnego przymierza. Już wiadomo, że w najbliższych dniach szykują się duże zmiany na "Farmie", ale największa afera wybuchła po nominacji Lamii przez Aksela, który wcześniej skonsultował się z Rolandem.

Kolejna próba wyrzucenia Lamii z "Farmy"

Największy wstrząs przyniósł moment nominacji do pojedynku. Zgodnie z zadaniem, Aksel musiał zerwać jabłko i wręczyć je osobie ze stodoły, którą nominuje do starcia. Po krótkim namyśle i rozmowie z Rolo zdecydował się wybrać Lamię. Ten wybór natychmiast wywołał nerwową atmosferę na farmie.

Aksel tłumaczył, że dokładnie przemyślał swoją decyzję i podkreślił, że jego głównym celem jest trzymanie się sojuszu z chłopakami. Miał nadzieję, że Lamia „w tym tygodniu już pójdzie sobie do domu”. Dla Lamii ta sytuacja nie była żadnym zaskoczeniem, choć nie ukrywała, że jego zachowanie uważa za dwulicowe i fałszywe.

Afera w sieci po nominowaniu Lamii do pojedynku

Internauci podzielili się na dwa obozy po nominowaniu Lamii. Z jednej strony popierają decyzję Aksela i uważają, że Lamia wprowadza nerwową atmosferę w programie i piszą wprost:

Brawo, mam nadzieje, że w końcu utrą jej nosa!

I extra.. tylko ona tam kręci dramy od tamtego tygodnia

Z drugiej strony emocje wzbudza fakt, że Lamia po nominacji odmówiła wykonywania codziennych obowiązków, co zdaniem widzów jest niedopuszczalne, bo w grę wchodzą zwierzęta, kóre muszą otrzymać jedzenie i opiekę:

Powinna być jakas kara za niewykonywanie obowiazkow. Ona w ogole jest ze stodoly a nie sobie odpoczywa w domu. Co to ma być??

Powinni jej wyciągnąć konsekwencje,że nie chce pracować. Zwierzęta mają obrywać rykoszetem za jej fochy? Tam każdy musi pracować

Nie wszystkim podoba się wybór Aksela. Niektórzy piszą, że napierw robi pojednanie, a potem nominuje ją do pojedynku, co jest nie fair. Inni podkreślają, że to zła decyzja, bo Lamia weźmie kogoś słabszego i znów może wygrać, a Aksel powinien wziąć silnego mężczyznę, aby ten nominował Lamię i zwiększył prawdopodobieństwo, że faktycznie odpadnie.

Ma chyba jakąś dwubiegunówkę, z rana zakopuje topór wojenny, a wieczorem znowu go odkopuje. Gość nie zna umiaru. Rozumiem że Lamia w Stodole jest najmniej pożądaną uczestniczką, ale robi się to już trochę nudne.

Aksel powinien nominować jakiegoś byka żeby ten nominował lamblie i żeby ona wyleciała w końcu

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także:

fot. Instagram @farmapolsat