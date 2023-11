Karolina Malinowska i Oliwier Janiak są rodzicami trzech synów: Fryderyka, Christiana i Juliana. Modelka często w wywiadach porusza temat swoich dzieci i ich wychowania. Wraz ze swoim mężem bardzo chętnie biorą udział we wszelkich akcjach charytatywnych i od lat pomagają w okresie świątecznym dzieciom z ubogich rodzin. Malinowska zdradziła w ostatnim wywiadzie, na co jej syn przeznaczył pieniądze z komunii. Nie uwierzycie!

Zobacz: Polsat Cafe ma już 10 lat! Guzik, Hyży, Steczkowska, Pazura - zobacz, jak wyglądały kiedyś gwiazdy stacji!

W wywiadzie z Newseria Lifestyle Malinowska zdradziła, że jej dzieci uwielbiają pomagać innym:

Okazuje się, że jej najstarszy syn postanowił przekazać swoje pieniądze z komunii na cel charytatywny. Dzięki jego pomocy aż czworo dzieci będzie miało cudowne święta z prezentami. W dodatku chłopiec sam wyszedł z taką inicjatywą.

Mama może być z niego dumna:

Powiedział do mnie i do mojego męża, że on w tym roku z tej listy przejmuje sam czwórkę dzieci i z pieniędzy, które dostał na pierwszą komunię świętą, sam pójdzie do sklepu i sam te paczki z własnych pieniędzy kupi. To był ten moment, kiedy pomyślałam: było warto. To jest mega, powiem szczerze, że ja się popłakałam. - wyznała Malinowska dla Newseria Lifestyle.