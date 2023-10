Szymon Marciniak to polski sędzia piłkarski, którego zobaczymy podczas finału mundialu 2022. To właśnie Polak będzie sędziował podczas finałowych rozgrywek pomiędzy Argentyną a Francją.

18. grudnia odbędzie się finał mundialu 2022. Niestety reprezentacja Polski odpadła w 1/8 finału Mistrzostw Świata. W finale o zwycięstwo będzie walczyć Argentyna oraz Francja. Okazało się jednak, że na boisku nie będzie brakować polskiego akcentu, ponieważ najważniejszy mecz mistrzostw świata będzie sędziowany przez polskiego arbitra Szymona Marciniaka.

Marzyłem o tym jako mały chłopiec. Kiedy grałem w piłkę, myślałem, że może będę grać tak dobrze, że będę mógł zdobyć mistrzostwo świata. Dzisiaj jestem sędzią i dla sędziego sędziowanie finału mistrzostw świata, jest jak podniesienie go do góry. Oczywiście to podniesienie do góry będzie po bardzo dobrym meczu - mówił w wywiadzie z TVP Sport.