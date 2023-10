Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie kontrowersyjnych premii dla piłkarzy, o których mówił Mateusz Morawiecki. W rozmowie z Bartoszem Węglarczykiem dla "Przeglądu Sportowego" kapitan reprezentacji powiedział wprost, że zawodnicy nie domagali się tych pieniędzy, a gra w barwach biało-czerwonych jest dla nich przede wszystkim dumą. Piłkarz nie ukrywa, że zawodnicy otrzymują wynagrodzenie z PZPN i "nie wyciągnęliśmy rąk po publiczne pieniądze"...

Robert Lewandowski udzieli wywiadu dla "Przeglądu Sportowego" i odniósł się do premii, jakie obiecał piłkarzom Mateusz Morawiecki. Opinie publiczną zszokowała kwota za awans w Mistrzostwach Świata w Katarze, która wynosiła aż 30 milionów złotych. Ostatecznie premier wycofał się z tego zamiaru, a Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie wielomilionowych premii i nie ukrywa, że piłkarze wcale nie oczekiwali wynagrodzenia z publicznych pieniędzy:

My niczego nie oczekiwaliśmy, niczego nigdy się nie domagaliśmy i też nie wyciągnęliśmy rąk po publiczne pieniądze. Nie jechaliśmy na mundial dla pieniędzy, chcę to jasno powiedzieć. My traktujemy piłkę nożną i reprezentację przede wszystkim jako dumę - mówił Robert Lewandowski dla Onetu.