Reklama

Już we wtorek ( 19 czerwca) Polska zagra pierwszy mecz na Mundialu w Rosji. Zmierzymy się z reprezentacją Senegalu. I choć z naszego obozu dochodzą dobre wiadomości na temat coraz lepszego stanu kontuzjowanego Kamila Glika, Adam Nawałka wciąż ma spory problem. Jaki? Ma dwóch świetnych bramkarzy i musi zdecydować, który z nich stanie w bramce podczas wtorkowego spotkania. Postawi na Wojtka Szczęsnego czy Łukasza Fabiańskiego?

Zobacz: To największe polskie ciacha na Mundialu! Wybierz z nami najprzystojniejszego piłkarza! PLEBISCYT

DALSZA CZĘŚĆ TEKSTU PONIŻEJ

Szczęsny czy Fabiański - kto zagra z Senegalem?

Nie jest tajemnicą, że ulubieńcem Adama Nawałki jest Wojciech Szczęsny. To na niego początkowo podczas Euro 2016 we Francji postawił nasz trener. W książce "Tajemnice kadry" można przeczytać, że Łukasz Fabiański, który miał za sobą świetny sezon, był załamany decyzją Nawałki i myślał nawet o tym, żeby zrezygnować z występów w kadrze. Los jednak się odwrócił. Podczas pierwszego meczu na Euro, Szczęsny doznał kontuzji i już do końca rozgrywek to Fabiański bronił naszej bramki. I robił to znakomicie. Choć w meczu z Portugalią nie obronił żadnego rzutu karnego, kibice i tak doceniali jego zaangażowanie podczas całych zawodów. Tak samo jak trener, dla którego Fabiański stał się numerem 1. Teraz jednak sytuacja się zmieniła - Szczęsny nie jest już kontuzjowany i ma za sobą niezły sezon. Choć nie grał tak dużo jak Fabiański, trener Adam Nawałka to w nim widzi bramkarza numer 1 na mundialu w Rosji!

- Selekcjoner ma większą słabość do Wojtka, i to chyba widać. Będę zdziwiony, naprawdę bardzo zdziwiony, jeśli z Senegalem wystąpi Fabiański - mówi jeden z jego współpracowników w rozmowie z sport.pl.

Sam Adam Nawałka wciąż jest tajemniczy.

- Nie podjąłem jeszcze decyzji, kto wystąpi z Senegalem. Zrobię to, już niedługo. Piłkarzy poinformuję kilka dni przed spotkaniem. Piłkarzy, nie dziennikarzy. Wy dowiecie się później - stwierdził Adam Nawałka.

Co o tym sądzicie? Czy Szczęsny jest rzeczywiście lepszy?

ZOBACZ: Skandynawski styl w domu Szczęsnych! Zobacz, jak mieszka MaRina i Wojciech

To Szczęsny zagra w meczu z Senegalem?

Fabiański nie ma z nim ponoć szans

Reklama

Korzystasz z Facebook Messengera? Od dziś możesz otrzymywać od Party najważniejsze informacje ze świata show-biznesu! Kliknij - to zajmie Ci minutę.