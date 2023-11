1 z 5

Chyba każdy jest ciekaw tego, jak wygląda dieta polskich piłkarzy na Mundialu i w czasie innych rozgrywek. Czy jedzą tylko zdrowo, może tylko kulki mocy Ani Lewandowskiej? Jakie są ich ulubione potrawy, a także czy przestrzegają jakiś restrykcyjnych diet?

Zdradzamy Wam cała prawdę o tym, co jedzą i jak się prowadzą reprezentanci Polski w piłce nożnej!

Co jedzą polscy piłkarze?

O to, co jedzą kadrowicze, dba - Tomasz Leśniak główny kucharz Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Kilka tygodni przed meczem kucharz leci do danego kraju i hotelu, w którym piłkarze będą mieszkać, by nawiązać współpracę z tamtejszymi kucharzami. Sprawdza certyfikaty żywności i badania świeżości nabiału i mięsa sprowadzane do hotelu.

Co zazwyczaj jedzą w dniu meczu piłkarze?

Oczywiście rosół. Ma nie tylko dać siłę piłkarzom, ale też przynieść szczęście – w to wierzy selekcjoner Adam Nawałka. Od lat rosół zawsze jest gotowany tak samo, czyli na perliczce i giczy cielęcej.

Menu w dniu meczu jest takie samo od lat.

Na śniadanie ryżanka lub jaglanka.

Na obiad poza rosołem – serwowany jest krem z pomidorów, gotowane udka perliczki, pierś z kurczaka, filet z białej ryby i cielęcina. Na stole znajduje się też spaghetti bolognese – to taka przedmeczowa celebra.

Jako potrzebne węglowodany serwowane są: makarony, kasza jaglana, ryż biały, dziki i czerwony.

Po obiedzie na piłkarzy czekają biała palona kasza gryczana gotowana na mleku kokosowym i tak samo przyrządzany ryż na mleku.

Często serwowana jest szarlotka z minimum ciasta i maximum jabłek. I ulubione danie piłkarzy - naleśniki. Do przygotowania słodkości Leśniak używa tylko 100-procentowej twardej i gorzkiej czekolady.

Hitem są zawsze hamburgery w wersji fit, bez bułki, majonezu, i keczupu. Tylko warzywa i stek ze 100% wołowiny.

Każdy piłkarz ma rozpisaną dietę oraz zalecenia według badań na tolerancję pokarmową... Czy to oznacza, że nie ma żadnych odstępstw i przyjemności z jedzenia dla piłkarzy? Kiedyś Lewandowski jadł czekoladowe batony i popijał je mlekiem. A teraz...

