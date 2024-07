Robert Lewandowski razem z Anią Lewandowską są teraz w Polsce i przygotowują się do świąt. Ale nawet w święta Robert trzyma swoją dietę, którą ustala mu jego ukochana żona. Niedawno w rozmowie z "Przeglądem sportowym" Lewandowski zdradził jaka jest jego ulubiona potrawa po treningach w Monachium? Czy to mu Ania gotuje w domu?

Często jest to ryż z warzywami i nie kurczak, a ryba - powiedział piłkarz. Lewandowski zdradził, że kucharze i dietetycy klubowi czyli z klubu Bayern Monachium dostali wytyczne od Ani Lewandowskiej co ma jeść.

- Wszystkie wytyczne ta osoba dostała jeśli chodzi o moje żywienie. Tu żadnej nowości dla niego nie było. Po porostu informacyjnie przekazane, porozmawiane i wszystko wiedzą jak to wygląda. Tu kucharze znają mnie dłużej i zdążyłem im powiedzieć jak to wygląda. Nie ma żadnego problemu, robią wszystko, może nie wszystko na co mamy ochotę, ale co byśmy chcieli zjeść - powiedział Lewy.