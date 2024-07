Anna Mucha za sprawą kontrowersyjnego wpisu na stronie mamadu.pl o nagości dzieci na plaży pojawiła się wczoraj w studiu TVN 24 jako ekspert w tym temacie. Całą dyskusję przyćmił jednak wielki biust aktorki, który ochoczo zaprezentowała w mocno wydekoltowanej sukience. Przypomnijmy: Mucha w roli ekspertki w TVN24. Dyskusję przyćmił jej ogromny dekolt

Drugim gościem była znana filozof, Małgorzata Terlikowska - żona Tomasza Terlikowskiego. Para znana jest z konserwatywnych poglądów oraz gorliwej wiary w Boga, dlatego też przez środowiska antykościelne nazywana jest często "katotalibami". Poglądy Muchy znacznie różnią się od poglądów państwa Terlikowskich, jednak w tym aktorka doszukała się samych zalet. Na swojej stronie zamieściła emocjonujący wpis w którym informuje o złożeniu oferty współpracy z Terlikowską.

Wszystko jednak zaczęło się od tego, że pewna znajoma para, również wierząca, zaproponowała aktorce bycie matką chrzestną ich dziecka. Mucha była zadziwiona, ponieważ jej światopogląd różnił się od myślenia rodziców. To dało jej dużo do myślenia:

Byc moze to była próba nawrócenia mnie,byc moze wyraz największej milosci do bliźnich i do własnych dzieci. byc moze czas próby dla nas wszystkich… Byc moze największy komplement jaki usłyszałam kiedykolwiek - pisze Anna (pis. oryginalna).