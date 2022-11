Rita Ora w odważnej sukni za ponad 5 tysięcy złotych. To hit sezonu!

W weekend Rita Ora postanowiła zamienić się we wróżkę - i to nie byle jaką: ubraną w Valentino i Versace! Wokalistka, która lubi często zmieniać outfity, tego samego wieczoru pokazała dwa oblicza: jasne, delikatne oraz bardziej mroczne i... seksowne! Biała, romantyczna sukienka z delikatnych falban pochodzi z nowej kolekcji Valentino. By przełamać delikatny charakter kreacji Rita dobrała do niej oryginalne, nowoczesne botki. Do tego długie, masywne kolczyki, fryzura a'la nimfa oraz - oczywiście - czerwone usta. Inne oblicze gwiazda pokazała podczas finału brytyjskiego X Factor (zobacz: Rita Ora w X-Factorze w sukience za 25 tys.zł! Przeczytajcie, ile dostała za udział w programie ). Jurorka wystąpiła w długiej, czarnej sukni z koronki z prześwitami, rozszerzanymi rękawami i dużym dekoltem (Versace) . Do tego ciemny, mocny makijaż, masywny pierścień - wygląda niczym mroczna czarodziejka! Jak sądzicie - które wydanie lepiej pasuje do piosenkarki? Zagłosujcie w naszej sondzie! Zobacz: Rita Ora na rozdaniu nagród Bambi zachwyciła kreacją i... odważnym makijażem! Jak go zrobić? Rita Ora w sukience Valentino i oryginalnych botkach W białej, tiulowej sukience z falbanami gwiazda wygląda jak wróżka! Do tego romantyczy warkocz wokół głowy i duże kolczyki Rita w czarnej kreacji Versace - gratuluje zwyciężczyni X Factor @RitaOra ❤ #RitaOra Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Estrada Shqipëtare (@estrada.shqipetare) 13 Gru, 2015 o 9:36 PST Congratulations to X-Factor Winner Louisa Johnson and her Mentor Rita Ora for all the hard work that went into the 2015 Season! #XFactor #RitaOra #LouisaJohnson #TheXFactor #RitaBots #RitaBot #TeamRita Zdjęcie zamieszczone przez...