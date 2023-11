1 z 4

A jednak! Dominika Ostałowska wraca do "M jak miłość"! Już wkrótce fani będą mogli zobaczyć nowe odcinki serialu z udziałem aktorki, która od samego początku wcielała się w postać Marty. Jak informuje magazyn "Świat seriali" Marta, która kilka lat temu z synem wyjechała za granicę, wróci do Grabiny na rodzinną uroczystość (najpewniej na ślub Marysi i Artura). Po spotkaniu z rodziną poleci do Berlina, ale po jakimś czasie wróci na stałe. Niestety, okazuje się, że Marta będzie skrywać przed bliskimi pewną mroczną tajemnicę związaną z jej synem...

Co wydarzy się w "M jak miłość" po wakacjach? Szczegóły w naszej galerii!

Zobacz także: Wielki plebiscyt magazynu magazynu "Party"! Wybierz z nami serial roku! "Druga Szansa" pokona "M jak miłość?"?