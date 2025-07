Szymon Majewski na pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej

Joanna Kołaczkowska zmarła niespodziewanie w nocy z 16 na 17 lipca po długiej walce z nowotworem. Śmierć legendarnej artystki kabaretowej poruszyła nie tylko jej rodzinę, przyjaciół i fanów, ale też znajomych z show biznesu. To ogromna strata dla świata kultury. 28 lipca odbyło się uroczyste ostatnie pożegnanie aktorki. Wśród tłumu gwiazd nie zabrakło także Szymona Majewskiego, który przez lata był związany zawodowo z Joanną Kołaczkowską.

W nocy z 16 na 17 lipca członkowie kabaretu Hrabi przekazali dramatyczną informację o śmierci Joanny Kołaczłowskiej. Ceniona artystka kabaretowa, która przez lata rozbawiała Polaków do łez odeszła w wieku 59 lat. W poniedziałek 28 lipca 2025 roku o godz. 11 w kościele Karola Boromeusza na Powązkach Warszawie rozpoczęła się msza żałobna za Joannę Kołaczkowską.

W ostatnim pożegnaniu tuż obok najbliższej rodziny i przyjaciół, nie zabrakło też plejady gwiazd. Wśród żałobników byli m.in. Adrianna Borek, Mikołaj Cieślak z Kabaretu Moralnego Niepokoju, Dariusz Kamys, Robert Motyka, dziennikarka Marzena Rogalska czy Szymon Majewski, który przez lata współpracował z Kołaczkowską tworząc podcast "Mówi się".

Ostatnie pożegnanie legendy polskiego kabaretu na dobre zapisze się na kartach historii. Podczas pogrzebu Joanny Kołaczkowskiej poruszające słowa księdza poruszyły żałobników. Kapłan nie tylko pięknie opowiadał o tym, jak artystka przysłużyła się kulturze, ale też bezpośrednio zwrócił się do siostry zmarłej aktorki.

Również ostatnie słowa Szymona Majewskiego, w jakich pożegnał Joannę Kołaczkowską wyciskają łzy. Gdy media obiegły wieści na temat śmierci artystki kabaretu "Hrabi", dziennikarz pisał wprost:

Nie wierzę w to, że nie usiądziemy u Ciebie, i nie spytasz mnie czy zrobić mi kawę. Nie wierzę, też w to, że zaraz nie przyjdzie Twój kot Stefan a Ty się już nie zachwycisz, jak pięknie zeskoczył z parapetu. Asiu, dziękuję, że parę lat temu wpadłaś cudownie w moje życie. Dziękuję Ci za tę przyjaźń którą mnie obdarowałaś, że te na nasze ''Mówisiowe'' chwile, za Twą szczerość, za Twój śmiech, za to, że mogłem być w Twoim kręgu i ogrzać się przy Twoim talencie

- pisał na Instagramie Szymon Majewski.