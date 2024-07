Monika Zamachowska w tym roku świętuje 20-lecie pracy w telewizji. Dziennikarka jest jedną z najpopularniejszych prezenterek i, jak się okazuje - wiele zawdzięcza swojemu pierwszemu mężowi. Tak przynajmniej twierdzi Will Richardson.

Reklama

Pierwszy mąż Moniki Zamachowskiej pomógł jej w karierze

Dziennikarz w rozmowie z „Faktem” chwali się, że to właśnie on miał duży wpływ na rozwój kariery Moniki. Przy okazji Will Richardson chwali byłą żonę:

Monika zawsze wie, co w trawie piszczy. Ma zawsze wszystko zapięte na ostatni guzik. Ale poza tym jest bardzo bystra. Mówi trzema językami: polski, angielskim i hiszpańskim. Jest też miła dla oka. Zawsze była bardzo skupiona. Poza tym ma to coś, czyli dar bezwzględnego dążenia do sukcesu. Byliśmy razem od 1992 roku do 1998 roku. Jestem absolutnie przekonany, że miałem duży wpływ na formowanie jej pasji, która z czasem stała się pracą zawodową.

Okazuje się również, że na początku kariery Moniki Zamachowskiej mąż pomógł jej zrealizować pierwszy duży wywiad.

Jej pierwszy duży wywiad był z Bobem Geldofem. Zaaranżowałem to, jako że prowadziłem event, na którym Geldof miał się pojawić. Na początku swojej drogi Monika najlepiej wykorzystywała kilka swoich zalet, jak tylko mogła. Mówię tu o umyśle, uroku oraz wspierającym przyjacielu i mężu w jednym, który był dziennikarzem. Mówię tu o mnie.

Ciekawe, czy Monika Zamachowska podziela zdanie Willa Richardson i również uważa, że wiele mu zawdzięcza...

Zobacz również: Monika Zamachowska zatrudniła specjalistę od wizerunku. Sprawi, że ludzie znów ją pokochają?

Zobacz także

Monika Zamachowska i Will Richardson byli małżeństwem od 1992 do 1998 roku

Monika Zamachowska w 2014 roku wyszła za mąż za Zbigniewa Zamachowskiego

Reklama

Monika Zamachowska świętuje 20-lecie swojej kariery telewizyjnej