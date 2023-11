Monika Zamachowska jest znana z tego, że często zdarza jej się popełnić gafę na antenie. Tym razem w programie „Pytanie na śniadanie” podczas rozmowy o tegorocznych maturach prowadząca pozwoliła sobie na dosyć odważne sugestie, które mogły urazić, a nawet obrazić jej gości. Zobaczcie, co powiedziała Monika Zamachowska...

Reklama

Monika Zamachowska zaliczyła wpadkę w "Pytaniu na śniadanie"?

Monika Zamachowska i Michał Olszański to jeden z popularniejszych duetów prowadzących w programie „Pytanie na śniadanie”. Zazwyczaj z dużym szacunkiem podchodzą do zaproszonych gości, ale tym razem coś się zmieniło! Do rozmowy na temat matur, które w tym roku wiążą się ze szczególnymi kontrowersjami, zaproszono Angelikę Muchę, Konrada Skolimowskiego oraz Adama Drzewieckiego. Młodzi goście wspominali swoje egzaminy i udzielali porad tegorocznym maturzystom. W pewnym momencie prowadząca pozwoliła sobie przeczytać wyniki matury Adama Drzewieckiego, który prowadzi kanał "Matura do bzdura":

Ale z polskiego dostałeś dostateczny? No, Adam... Ja nie wiem, czy my możemy współpracować teraz - powiedziała ze śmiechem Monika Zamachowska.

Michał Olszański zawstydził Angelikę Muchę!

W dalszej części Angelika Mucha opowiedziała o swojej maturze i przyznała, że matematyka poszła jej rewelacyjnie:

Ja akurat miałam to szczęście, że matematykę zdałam na ponad 90 proc., bo ją lubię, jestem ścisłowcem. Dlatego bardziej stresowałam się polskim - powiedziała influencerka.

Po tej wypowiedzi Michał Olszański zapytał ją:

Siedem razy osiem?

Na to Monika Zamachowska ze śmiechem stwierdziła:

Teraz ją obraziłeś, teraz ją tak obraziłeś. No zobacz na tę twarz - powiedziała prowadząca "PnŚ"

Widać, że te żarty nie były zabawne dla gości. W końcu rozmowa zakończyła się i wydawało się, że prowadzący sobie odpuszczą dalsze niestosowne żarty, ale niestety Monika Zamachowska na koniec dodała:

Wszystkim życzymy powodzenia, połamania piór, trzymamy kciuki. Patrzcie, jak oni zdali, to wy też zdacie.

Czy prowadzący powinni się tak zachować w stosunku do rozmówców?

Monika Zamachowska zaliczyła wpadkę?

East News