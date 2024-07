Czy Monika Olejnik będzie musiała odpowiedzieć za to, że jakiś czas temu przez pomyłkę zamieściła na swoim Facebooku fotomontaż norweskiego mordercy Andersa Breivika z głową prezydenta RP Andrzeja Dudy? Niejaki pan Stanisław Żurek poczuł sie urażony zdjęciem i wystosował wniosek do prokuratury o ściganie Moniki Olejnik.

Na podstawie artykułu 135, paragraf 2, Kodeksu Karnego wnoszę o ściganie dziennikarki Moniki Olejnik, za znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Monika Olejnik znieważyła Prezydenta RP poprzez porównanie go do seryjnego zbrodniarza Andersa Breivika i opublikowanie na swoim profilu internetowym zmanipulowanej grafiki. Dziennikarka przyznała się do czynu, ponieważ później za niego przeprosiła. (...) Takie przeprosiny nie powinny jednak niwelować faktu, że wykroczenie zostało popełnione i powinno zostać ukarane zgodnie z Kodeksem Karnym - napisał w zgłoszeniu do prokuratury Stanisław Żurek.

Monika Olejnik odpowie za zniesławienie prezydenta Andrzeja Dudy?

Żurek otrzymał potwierdzenie, że prokuratura zajmie się jego zgłoszeniem. A o co chodziło Monice Olejnik, gdy użyła feralnego zdjęcia na swoim Facebooku? Chciała skomentować przemówienie Andrzeja Dudy:

Ja nie mam dzisiaj odwagi powiedzieć: wracajcie do kraju. Czy jest więcej miejsc pracy w ich miejscowościach, czy łatwiej prowadzić działalność gospodarczą, czy obciążenia są mniejsze? Ja tych zmian nie widzę. Polski rozwój jest głównie w statystykach - powiedział w Londynie.

Monika Olejnik pod zdjęciem dodała zdanie:

To kolejne po Berlinie wspaniałe wystąpienie prezydenta. Bravissimo! - napisała na swoim profilu na Facebooku dodając to zdjęcie:

Kiedy dziennikarka zorientowała się, że to fotomontaż, usunęła zdjęcie i przeprosiła tłumacząc, że wrzucił je nieopatrznie administrator jej strony na Facebooku.

Przepraszam za pierwsze zdjęcie, które było fejkiem. Niestety to jedno z pierwszych zdjęć, które pojawia się, gdy wpisze się "Andrzej Duda" w wyszukiwarkę. Tylko w chorej głowie mógł powstać pomysł na taki fotomontaż :(

Co grozi teraz Monice Olejnik? W polskim prawie za publicznie znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można dostać karę pozbawienia wolności do lat 3. Z drugiej strony - jeśli już prokuratura ma badać tę sprawę, to czy nie powinna najpierw zająć się raczej osobą, która stworzyła ten fotomontaż i wrzuciła go do sieci?

