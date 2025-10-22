Monika Olejnik skradła show na gali Konkursu Chopinowskiego. Ta kreacja robi wrażenie
Monika Olejnik w towarzystwie swojego partnera pojawiła się na uroczystej gali Konkursu Chopinowskiego. Dziennikarka błyszczała w jasnej kreacji z asymetryczną spódnicą. Niech was nie zwiedzie skromna góra stylizacji, tylko spójrzcie niżej. Mamy zdjęcia.
W miniony wtorek w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której zaprezentowali się laureaci XIX Konkursu Chopinowskiego. Wydarzenie przyciągnęło polityków i gwiazdy show-biznesu. Na gali nie zabrakło m.in. Moniki Olejnik, która jak zawsze zaskoczyła swoją stylizacją. Tylko spójrzcie na ten look!
Monika Olejnik w zaskakującej kreacji na gali Konkursu Chopinowskiego
Monika Olejnik już wiele razy udowodniła, że uwielbia bawić się modą i nie boi się oryginalnych stylizacji. Kreacje dziennikarki zawsze robią wrażenie, a na czerwonych dywanach za każdym razem wyróżnia się z tłumu. Gwiazda TVN24 również na co dzień stawia na najnowsze trendy. Niedawno młodzieżowa Monika Olejnik w kontrowersyjnych spodniach i z torebką za 20 tysięcy złotych została "przyłapana" na mieście, a teraz z kolei zadała szyku na oficjalnej imprezie.
Monika Olejnik pojawiła się na uroczystej gali Konkursu Chopinowskiego i błyszczała przed fotoreporterami. Dziennikarka pokazała się w jasnym golfie i asymetrycznej spódnicy. Look Moniki Olejnik uzupełniły białe koronkowe rajstopy i klasyczne czarne szpilki. Stylowo? Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia Moniki Olejnik.
Kto wygrał XIX Konkurs Chopinowski? Burza po finale
W miniony wtorek zakończył się XIX Konkurs Chopinowski i jak się okazało, wygrał amerykański pianista Eric Lu. Jego zwycięstwo wywołało prawdziwą burzę w komentarzach. Internauci nie kryli oburzenia i ostro komentowali decyzję jurorów. Swoje niezadowolenie wyrazili również eksperci, którzy stanowczo podsumowali wyniki finału konkursu pianistycznego.
Mogę powiedzieć, może nie tylko w moim imieniu, że to straszny wynik
Chyba raczej makabryczny do kwadratu
Zobacz także: