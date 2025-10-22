W miniony wtorek w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której zaprezentowali się laureaci XIX Konkursu Chopinowskiego. Wydarzenie przyciągnęło polityków i gwiazdy show-biznesu. Na gali nie zabrakło m.in. Moniki Olejnik, która jak zawsze zaskoczyła swoją stylizacją. Tylko spójrzcie na ten look!

Monika Olejnik w zaskakującej kreacji na gali Konkursu Chopinowskiego

Monika Olejnik już wiele razy udowodniła, że uwielbia bawić się modą i nie boi się oryginalnych stylizacji. Kreacje dziennikarki zawsze robią wrażenie, a na czerwonych dywanach za każdym razem wyróżnia się z tłumu. Gwiazda TVN24 również na co dzień stawia na najnowsze trendy. Niedawno młodzieżowa Monika Olejnik w kontrowersyjnych spodniach i z torebką za 20 tysięcy złotych została "przyłapana" na mieście, a teraz z kolei zadała szyku na oficjalnej imprezie.

Monika Olejnik pojawiła się na uroczystej gali Konkursu Chopinowskiego i błyszczała przed fotoreporterami. Dziennikarka pokazała się w jasnym golfie i asymetrycznej spódnicy. Look Moniki Olejnik uzupełniły białe koronkowe rajstopy i klasyczne czarne szpilki. Stylowo? Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia Moniki Olejnik.

Kto wygrał XIX Konkurs Chopinowski? Burza po finale

W miniony wtorek zakończył się XIX Konkurs Chopinowski i jak się okazało, wygrał amerykański pianista Eric Lu. Jego zwycięstwo wywołało prawdziwą burzę w komentarzach. Internauci nie kryli oburzenia i ostro komentowali decyzję jurorów. Swoje niezadowolenie wyrazili również eksperci, którzy stanowczo podsumowali wyniki finału konkursu pianistycznego.

Mogę powiedzieć, może nie tylko w moim imieniu, że to straszny wynik mówił Adam Rozlach, dziennikarz i teoretyk muzyki.

Chyba raczej makabryczny do kwadratu dodał Jan Popis, muzykolog, krytyk muzyczny i znawca muzyki Chopina

