21 października o godzinie 20:00 w Teatrze Wielkim rozpoczęła się uroczysta gala XIX Konkursu Chopinowskiego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło najwyższych przedstawicieli władz państwowych, a wśród nich Prezydenta RP. Karol Nawrocki wygłosił specjalne przemówienie.

Reklama

Karol Nawrocki na gali konkursu chopinowskiego

Karol Nawrocki słynie z tego, że w swoich publicznych wypowiedziach często odwołuje się do wartości patriotycznych. Tak też stało się podczas przemówienia, które wygłosił na uroczystej gali XIX Konkursu Chopinowskiego.

Oto na scenę, drodzy państwo, zaczynają wychodzić urzędnicy, którzy mają w kilku słowach przez kilka minut opowiedzieć o tym, co sami czuli w swoim sercu, a tego zwykłymi słowami opisać się nie da. XIX Konkurs Chopinowski śledziłem z wielkim zainteresowaniem, ale przyznam państwu szczerze, nie jestem gotowy do tego, aby podzielić się swoimi emocjami, więc stoję przed państwem przede wszystkim po to, żeby pogratulować i w imieniu całego Narodu Polskiego oraz Polski powiedział prezydent.

Karol Nawrocki zaznaczył, że Konkurs Chopinowski to nie tylko jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie, ale również rezultat ogromnego zaangażowania i pracy setek osób. Podkreślił, że za jego sukcesem stoją zarówno wybitni pianiści, jak i organizatorzy.

Przygotowania do kolejnej edycji właśnie się rozpoczynają, jak mówił mi pan dyrektor dodał.

Karol Nawrocki o Polsce

Prezydent Karol Nawrocki, przemawiając podczas gali, nawiązał do historycznego znaczenia Konkursu Chopinowskiego. Przypomniał, że jego pierwsza edycja odbyła się w 1927 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego.

Za dwa lata obchodzić będziemy setną rocznicę konkursu chopinowskiego, który drodzy państwo, cyklicznie od 100 lat trwa. Niech żyje ten wielki wirtuoz, Niech żyje Polska zakończył Karol Nawrocki.

Zobacz także: