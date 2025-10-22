Nawrocki nagle to powiedział podczas gali konkursu chopinowskiego. Wszyscy to usłyszeli
Karol Nawrocki wygłosił przemówienie podczas uroczystej gali XIX Konkursu Chopinowskiego. Prezydent RP, sprawujący patronat nad wydarzeniem, zabrał głos podczas uroczystości, wyrażając ogromną dumę i uznanie. Padły słowa o Polsce.
21 października o godzinie 20:00 w Teatrze Wielkim rozpoczęła się uroczysta gala XIX Konkursu Chopinowskiego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło najwyższych przedstawicieli władz państwowych, a wśród nich Prezydenta RP. Karol Nawrocki wygłosił specjalne przemówienie.
Karol Nawrocki na gali konkursu chopinowskiego
Karol Nawrocki słynie z tego, że w swoich publicznych wypowiedziach często odwołuje się do wartości patriotycznych. Tak też stało się podczas przemówienia, które wygłosił na uroczystej gali XIX Konkursu Chopinowskiego.
Oto na scenę, drodzy państwo, zaczynają wychodzić urzędnicy, którzy mają w kilku słowach przez kilka minut opowiedzieć o tym, co sami czuli w swoim sercu, a tego zwykłymi słowami opisać się nie da. XIX Konkurs Chopinowski śledziłem z wielkim zainteresowaniem, ale przyznam państwu szczerze, nie jestem gotowy do tego, aby podzielić się swoimi emocjami, więc stoję przed państwem przede wszystkim po to, żeby pogratulować i w imieniu całego Narodu Polskiego oraz Polski
Karol Nawrocki zaznaczył, że Konkurs Chopinowski to nie tylko jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie, ale również rezultat ogromnego zaangażowania i pracy setek osób. Podkreślił, że za jego sukcesem stoją zarówno wybitni pianiści, jak i organizatorzy.
Przygotowania do kolejnej edycji właśnie się rozpoczynają, jak mówił mi pan dyrektor
Karol Nawrocki o Polsce
Prezydent Karol Nawrocki, przemawiając podczas gali, nawiązał do historycznego znaczenia Konkursu Chopinowskiego. Przypomniał, że jego pierwsza edycja odbyła się w 1927 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego.
Za dwa lata obchodzić będziemy setną rocznicę konkursu chopinowskiego, który drodzy państwo, cyklicznie od 100 lat trwa. Niech żyje ten wielki wirtuoz, Niech żyje Polska
