Na wczorajszym pokazie Pierre Balmain pojawiła się plejada polskich gwiazd. Pokaz słynnego projektanta przyciągnął wszystkie rodzime miłośniczki wielkiej mody. Przypomnijmy: Wysyp gwiazd na pokazie Pierre Balmain

Wśród nich nie mogło zabraknąć Moniki Olejnik, która słynie z zamiłowania do markowych ubrań i kolekcjonowania drogich butów na niebotycznym obcasie. Znana dziennikarka przyszła na pokaz z partnerem Tomaszem Ziółkowskim w bardzo efektownej stylizacji, w której główną rolę grała marynarka z fantazyjnie podkreślonymi ramionami i oczywiście wysokie buty.

Niestety, z jakiegoś powodu Olejnik opuściła Ufficio Premium, gdzie odbywała się impreza i to jeszcze zanim rozpoczął się pokaz! Dlaczego? Może nie przypadły jej do gustu wnętrza, w których miała oglądać kolekcję? Z pewnością miała zarezerwowane miejsce w pierwszym rzędzie obok innych gwiazd, ale najwyraźniej to Moniki nie przekonało.

Tak Monika Olejnik i jej partner prezentowali się w drodze na pokaz Pierre Balmain, którego ostatecznie nie zobaczyli:

