Monika Olejnik, jako osoba od lat związana z polityką, nie mogła przejść obojętnie obok wydarzeń, jakie miały miejsce w Sejmie. Na swoim Instagramie opublikowała wpis, w którym jasno zaznaczyła swoje zdanie. Internauci także nie zostawili tego bez komentarza!

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie wszyscy żyją wydarzeniami, jakie mają miejsce w polskim Sejmie. Wszystko ze względu na fakt zmiany rządów. Mimo wszystko czara goryczy się przelała po aferze w Sejmie, wykonaniu Grzegorza Brauna. Nagranie, na którym polityk użył gaśnicy w celu zgaszenia menory chanukowej, obiegło nie tylko Polskę, ale i świat. Wydarzenia te są szeroko komentowane w polskich mediach. Teraz głos w sprawie zabrała także Monika Olejnik.

Monika Olejnik opublikowała na swoim Instagramie obszerny wpis. Dziennikarka nie gryzła się w język:

Koniec Brauna w Sejmie! Tacy ludzie nie mają prawa zasiadać w Sejmie demokratycznego, cywilizowanego kraju! Hańba, skandal i wstyd na cały świat. Czy to jest noc kryształowa w wykonaniu Brauna??? Stanowczo protestuje! Jestem oburzona! Wszyscy powinniśmy stanowczo zaprotestować PONAD PODZIAŁAMI! #niebądźobojętny Poseł Braun używając gaśnicy brutalnie zgasił świece chanukowe i uniemożliwił prowadzenie obrad w Sejmie. Zaatakował kobietę próbującą reagować na jego agresję. Skrzywdził dzieci! To wyglądało jak próba destabilizacji Polski w ważnym czasie dla odpowiedzialnego kształtowania demokracji! To antysemicki akt wandalizmu!

napisała