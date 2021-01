Monika Mrozowska pokazała szokujące wpisy hejterki! Internautka zaatakowała... dwudniowe dziecko aktorki

Monika Mrozowska podczas relacji na InstaStories pokazała obrzydliwe komentarze, jakie pojawiły się pod informacją o narodzinach jej czwartego dziecka. Jedna z internautek opublikowała w sieci naprawdę okropne wpisy dotyczące synka aktorki.

Gwiazda serialu "Rodzina zastępcza" poprosiła swoich fanów o wsparcie!

Monika Mrozowska dokładnie 19 stycznia po raz czwarty została mamą. Radosną wiadomość o narodzinach dziecka przekazał dumny tata, Maciej Auguścik-Lipka. Partner aktorki opublikował wówczas urocze zdjęcie synka i zdradził jego imię.

Nazywam się LUCJAN ale i tak pewnie wszyscy będą na mnie mówić Lucek🙈🤷‍♂️😋 No to teraz zaczynamy zamieszanie i pewnie zmienię czyjeś życie o 180 stopni🤷‍♂️😁😁

@monikakingamrozowska jesteś częścią tego kosmicznego zamieszania😌dziękuje za wytrwałość,sile i wszystko co najlepsze 🙏🙏😘- pochwalił się partner Moniki Mrozowskiej.