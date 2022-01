Gorzki komentarz Moniki Mrozowskiej: "Przytrafiają się smutniejsze rzeczy niż rozstanie"

Monika Mrozowska urodziła! Pierwszym zdjęciem synka pochwalił się dumny tata, Maciej Augścik-Lipka . Chłopiec zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami otrzymał imię Lucjan: Hello World !! 🚀🚀 Nazywam się LUCJAN ale i tak pewnie wszyscy będą na mnie mówić Lucek🙈🤷‍♂️😋 No to teraz zaczynamy zamieszanie i pewnie zmienię czyjeś życie o 180 stopni🤷‍♂️😁😁 - napisał na Instagramie dumny tata. Monika Mrozowska urodziła czwarte dziecko. To syn! Nie zabrakło też wzruszających podziękowań dla gwiazdy "Rodziny zastępczej": @monikakingamrozowska jesteś częścią tego kosmicznego zamieszania😌dziękuje za wytrwałość,sile i wszystko co najlepsze 🙏🙏😘 Tylko spójrzcie na pierwsze zdjęcie czwartego dziecka Moniki Mrozowskiej. Gratulacje dla dumnych rodziców! Zobacz także: Monika Mrozowska walczyła w ciąży o zdrowie synka! "Mam 40 lat i świadomość, że będzie to czwarta ciąża, która skończy się..." Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Maciej.A.L (@maciej.a.l) Syn Moniki Mrozowskiej przyszedł na świat przez cesarskie cięcie Monika Mrozowska w wywiadzie dla Party zdradziła, że z racji tego, że czwarta ciąża była ciążą podwyższonego ryzyka na 19 stycznia miała zaplanowane cesarskie cięcie: Mam 40 lat i świadomość, że będzie to czwarta ciąża, która skończy się cesarskim cięciem. Różne rzeczy mogły się wydarzyć, bo była to ciąża podwyższonego ryzyka, dlatego niemal do samego końca nie...