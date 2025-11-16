Monika Mrozowska, znana przede wszystkim z roli Majki w serialu "Rodzina zastępcza", opowiedziała o swoim nowym związku. Aktorka ujawniła w podcaście "Brzask" Wiktora Słojkowskiego, że obecnie spotyka się z mężczyzną, który nie miał pojęcia, że umawia się z celebrytką.

Patchworkowa rodzina aktorki: czwórka dzieci, trzech ojców

Mrozowska jest matką czworga dzieci z trzech różnych związków. Z Maciejem Szaciłło ma dwie córki - Karolinę i Jagodę. Jej kolejny partner, Sebastian Jaworski, jest ojcem syna Józefa. Z fotografem Maciejem Auguścikiem-Lipką ma najmłodszego syna Lucjana.

Jakiś czas temu, w wywiadzie dla „Plejada Live” aktorka zaznaczyła, że relacje z byłymi partnerami oparte są na wzajemnym szacunku i współpracy.

Mam to szczęście, że w tej całej patchworkowej układance trafiam na osoby, które myślą podobnie. Wiadomo, nie zawsze jest różowo, są lepsze i gorsze momenty, ale mam wrażenie, że w dalszym ciągu jesteśmy w stanie do siebie podchodzić w życzliwy sposób mówiła gwiazda ''Rodziny zastępczej''.

"Wierzę w miłość do grobowej deski". Mrozowska opowiedziała o nowym partnerze

Pomimo licznych życiowych zakrętów Monika Mrozowska nadal wierzy w prawdziwą i trwałą miłość. W podcaście "Brzask" wspominała o miłości swoich dziadków jako wzorze relacji.

Zawsze wierzyłam w miłość do grobowej deski (...) Patrzyłam na mojego dziadka i myślałam, że dla mnie to był taki ideał mężczyzny. Ale to nie była taka miłość wiesz, jedzenie sobie z dzióbków, tam były i kłótnie. (...) Jak patrzyłam na nich, to myślałam sobie, że widzę dwójkę ludzi, którzy się kochają i to było widać, że się kochają, więc absolutnie w to wierzę. To mi dało bardzo dużo spokoju. wyznała w podcaście ''Brzask''.

Podczas szczerej rozmowy aktorka potwierdziła, że od jakiegoś czasu jest w nowym związku. Jak wyznała, jej ukochany nie wiedział, że Monika Mrozowska jest związana z show-biznesem.

Zapytał się mnie, czy ja lubię gotować i czy umiem coś ugotować. Czyli faktycznie zero, zero grzebania w internecie. I to mi chyba też tak pokazało, że faktycznie żadnych informacji na mój temat nie zbierał. Więc myślę, że tym bardziej był później miło zaskoczony, jak się okazało, że nie tylko coś umiem, ale że jest jeszcze parę książek, którymi mogę się pochwalić zdradziła w rozmowie z Wiktorem Słojkowskim.

