Gwiazda "Rodziny zastępczej", Monika Mrozowska jest matką czwórki dzieci. Dorosłe życie aktorki okazało się wyjątkowo burzliwe. W 2003 roku poślubiła Macieja Szaciłłę i doczekała się z nim dwójki dzieci — na świat przyszli Karolina i Jagoda. Małżeństwo z kucharzem rozpadło się w 2012 roku. Później na jej drodze pojawił się Sebastian Jaworski. Owocem tego związku jest syn Józef. Kolejnym partnerem Moniki Mrozowskiej był Maciej Auguścik-Lipka. Para powitała na świecie jedną pociechę — Lucjana. Dzisiaj celebrytka jest samotną matką, wychowującą całą czwórkę. Gwiazda nie zamierza jednak rezygnować z przyjemności. Ostatnio pochwaliła się zdjęciem z wakacji. Dociekliwość jednej z internautek wytrąciła aktorkę z równowagi.

Ostatnio Monika Mrozowska wybrała się na wczasy do Grecji. Gwiazda "Rodziny zastępczej" zabrała ze sobą swoje dzieci i pochwaliła się kilkoma wakacyjnymi kadrami z pociechami. Pod jedną z fotografii pewna internautka zadała aktorce pytanie: "Lubię pani zdjęcia z dziećmi i bez. Ale skąd tyle kasy na te wszystkie podróże?". Początkowo celebrytka odpowiedziała krótko: "Zdradzę pani sekret — PRACUJĘ".

Najwyraźniej dociekliwość internautki zabolała Monikę Mrozowską, ponieważ później mama czwórki dzieci poświęciła temu pytaniu cały wpis. Aktorka dotknęła tematu alimentów, który obecnie budzi spore emocje wśród Polaków. Celebrytka zdradziła, jaką kwotę dostaje na dzieci.

Coś jest takiego we mnie, że cały czas mnie takie teksty dotykają. A w sumie, to chyba nawet wk*****ją. Jestem samodzielną matką z czworgiem dzieci, z których dwójka dostaje alimenty w łącznej wysokości 1400 zł netto. Nie, nie pomyliłam się z zerami — napisała.

W dalszej części Monika Mrozowska przypomniała internautom, że jest aktywna zawodowo od 25 lat. Odkąd rozpoczęła się jej przygoda z "Rodziną zastępczą", gwiazda pracuje intensywnie. Podkreśliła, że robi to nie tylko dla siebie, ale także czwórki swoich dzieci.

Pracuję po to, żeby mnie i moim dzieciom niczego nie brakowało. Pracuję, bo sprawia mi to przyjemność. Pracuję, bo jest sporo rzeczy, w których jestem bardzo dobra. Pracuję, płacę podatki i nie płaczę, że muszę to robić — wyjaśniła.