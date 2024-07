Monika Mrozowska opowiedziała o różnicy wieku swoich dzieci i tym, jak się dogadują między sobą. Sposób wychowania dzieci aktorki mocno wpływa na ich relacje. Monika Mrozowska podkreśla, że nie wymaga od starszego rodzeństwa by opiekowało się młodszym:

Opowiedziała również o poruszającej relacji najstarszej Karoliny z małym Lucjankiem.

Monika Mrozowska o wychowywaniu dzieci mówi wprost. Równie ważne, co ich potrzeby jest jej własny komfort, dlatego nie boi się powiedzieć, że "zawsze będzie na pierwszym miejscu stawiała siebie". Jak podkreśla, takie zachowanie uczy jej dzieci samodzielności i poczucia autonomii, że ich własne potrzeby są ważne. Monika Mrozowska ma dwie córki i dwóch synów. Podkreśla jednak, że w domu nie wymaga od starszych opieki nad młodszymi:

Monika Mrozowska dodaje, że właśnie to sprawia, że jej dzieci mają dobre relacje:

To jest jednym z dwóch czynników, które wpływają na to, że oni mają ze sobą dobre relacje, a drugim jest to, że my ze sobą bardzo dużo rozmawiamy i mimo tej ogromnej różnicy wieku, bo pomiędzy moim najmłodszym synem a najstarszą córką jest 18 lat, to jest bardzo dużo on właściwie mógłby by być jej synem, to jest piękne.