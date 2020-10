Monika Kuszyńska wystąpi w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"? "Dostałam propozycję" zdradziła artystka! 

Monika Kuszyńska weźmie udział w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Czy artystka, która już od kilkunastu lat porusza się na wózku inwalidzkim będzie walczyć o Kryształową Kulę? Monika Kuszyńska w rozmowie z portalem plejada.pl przyznała, że ostatnio bardzo polubiła taniec a na dodatek otrzymała propozycję udziału w tanecznym show Polsatu. Czy się zgodziła?

Ponad czternaście lat temu Monika Kuszyńska wzięła udział w dramatycznym wypadku samochodowym, w wyniku którego do dziś porusza się na wózku inwalidzkim. Wokalistka cały czas się rehabilituje, a ostatnio wróciła do prowadzenia samochodu. Teraz okazuje się, że artystka zaczęła tańczyć!

Po raz pierwszy zrobiłam to na swoich 40. urodzinach i odkryłam, że to jest cudowne! Wcześniej zupełnie nie tańczyłam, nawet na swoim weselu. Krępowałam się tego. Brakowało mi odwagi. Jednak mam sporo koleżanek, które tańczą na wózkach i one ośmieliły mnie do tego, żeby spróbować. W końcu zrobiłam to na mojej urodzinowej imprezie i bardzo mnie to uwolniło- wyznała w rozmowie z portalem plejada.pl.