Księżna Diana wyszeptała TO do ucha Williama, gdy szedł do szkoły. To trudne wspomnienie...

Życie księżnej Diany nie było usłane różami. Choć poślubiła syna królowej Anglii, nie mogła liczyć na wsparcie ze strony rodziny królewskiej. Diana wciąż była piętnowana i krytykowana. Każdy jej krok śledziły nie tylko media na całym świecie, ale również królowa Elżbieta, która podobno nie należy do wylewnych i ciepłych osób . Lady Di ciężko było odnaleźć się wśród wyższych sfer. W dodatku książę Karol nie darzył jej takim uczuciem, o jakim marzyła. Podobno mąż Diany zdradzał ją i potrafił być dla niej okrutny! Zobacz także: Ta jedna cecha łączy księżną Dianę, Kate i Meghan! Nigdy nie zgadniesz, jaka! Diana była również ulubionym celem fotoreporterów. Paparazzi śledzili każdy jej krok. Jak wiemy, to właśnie ich działania doprowadziły do tragicznej śmierci Diany w 1997 roku. Księżna, uciekając przed fotoreporterami wraz ze swoim kochankiem, miała wypadek samochodowy w tunelu w Paryżu . Lekarzom nie udało się jej uratować. Księżna Diana zmarła w paryskim szpitalu, z kolei jej kochanek, Dodi Al Fayed, zginął na miejscu. Zobacz także: Wyciekła ostatnia rozmowa Diany z jej mamą! Okazuje się, że żona Karola próbowała przygotować swoich synów na ataki paparazzi. Gdy William po raz pierwszy szedł do szkoły, Diana uświadomiła mu, że będą tam na niego czekać fotoreporterzy. - Diana nachyliła się w jego stronę i powiedziała: „Gdy dotrzesz do szkoły, będzie tam mnóstwo dziennikarzy i fotografów. Musisz się zachowywać. Będziesz to znosił do końca swojego życia" - wspomina słowa Diany jej ochroniarz, Ken Wharfe, w rozmowie z "OK!". Podobno William pierwszego dnia szkoły odwrócił się do fotoreporterów i powiedział im wprost, że ich nie lubi. Brzmi znajomo? Podobno córka Williama, Charlotte, podczas chrztu swojego młodszego brata,...