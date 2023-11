Wydaje ci się, że na czerwone dywany, aktorki i celebrytki zawsze stawiają na kolorowe paznokcie? Nic bardziej mylnego! Bardzo często wybierają lakiery transparentne albo w ogóle rezygnują z malowania. Spójrz tyko na dłonie Kate Bosworth, Heidi Klum czy Salmy Hayek to tylko kilka z wielu przykładów! Najważniejsza jest tutaj zdrowa i zadbana płytka, która jest ozdobą sama w sobie. Taki manicure nie odwraca uwagi od kreacji i sprawia, że dłonie wyglądają elegancko.

Na zdjęciu: Salma Hayek, Kate Bosworth, Heidi Klum

Wydaje ci się, że niepomalowane paznokcie są nieeleganckie? Nie, jeśli odpowiednio o nie zadbasz! Z pomocą nadchodzą najnowsze produkty marki Bell z kolekcji LET'S TALK ABOUT TREND dostępnej w Strefie Piękna w sklepach Biedronka. Znajdziemy w niej wszystkie kosmetyki, które mogą być nam potrzebne do tego, żeby nasze paznokcie wyglądały naturalnie i pięknie! Od czego zacząć?

Na pierwszy ogień idzie Nail Scrub – peeling do skórek i paznokci. Nakłada się go bardzo wygodnie, bo ma formę tradycyjnego lakieru. Wystarczy pomalować nim paznokcie i wmasować dookoła płytki. Wygładza i nawilża skórę, a także ładnie poleruje samą płytkę paznokcia.

Kolejny produkt to serum z wyciągiem z pestek brzoskwiń Peach Kernel Nail Serum. Pielęgnuje paznokcie i wyrównuje ich kolor. Efekt? Wyglądają zdrowo i świeżo! Dodatkowo wypełnia nierówności i wygładza powierzchnię płytki.

Masz ochotę na odrobinę blasku? Pomaluj paznokcie topem nabłyszczającym Shiny Top Coat, który łatwo się rozprowadza. Możesz nakładać go na kolorowy lakier, wtedy przedłuży on jego trwałość, ale jeśli chcesz mieć manicure w stylu gwiazd, użyj go na naturalną płytkę.

Nie lubisz czekać, aż lakier porządnie wyschnie? W nowej kolekcji Bell znajdziesz preparat, który przyspieszy ten proces! Dodatkowo Express Nail Dry sprawia, że nałożony wcześniej lakier jest bardziej trwały.

Na sam koniec nałóż na paznokcie i na skórki dwufazową oliwkę Duo-phase Cuticle Oil, która pachnie jak mango! W jej skład wchodzi gliceryna i olej z pestek moreli, dlatego świetnie nawilża i zmiękcza skórę.

Ceny:

Nail Scrub – 6,99 zł

Peach Kernel Nail Serum – 7,99 zł

Express Nail Dry – 7,99 zł

Shiny Top Coat – 7,99 zł

Duo-Phase Cuticle Oil – 6,99 zł