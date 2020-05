Sneakersy z Lidla wyglądają jak z najnowszej kolekcji Nike, a kosztują tylko 39 złotych!

Sneakersy to najmodniejsze buty w tym sezonie! Nosimy je absolutnie do wszystkiego: spodni, spódnic, zwiewnych sukienek, a nawet garniturów. Stanowią idealne uzupełnienie wiosennej garderoby, a do wyboru mamy mnóstwo wzorów i kolorów. W tak bogatej ofercie każda każda kobieta znajdzie coś dla siebie.

Jednym z popularniejszych modeli są pudrowo-różowe sneakersy z siatki. Ten model ma w swojej ofercie m.in marka Nike, ale kupimy je również w Lidlu. Ich cena w popularnym dyskoncie może zaskoczyć! Te modne i co najważniejsze wygodne buty kupimy już za 39 zł!

Sneakersy z Lidla kupimy na wiosennej wyprzedaży

Już od 18 maja w sklepie internetowym marki Lidl rusza wiosenna wyprzedaż, która obejmie odzież i artykuły przemysłowe. To oznacza, że niektóre modele butów będzie można kupić jeszcze taniej! Różowe sneakersy z siatki to idealny model na sezon wiosna-lato 2020. Są bardzo lekkie, modne i wygodne, a dodatkowo kosztują naprawdę niewiele. Ten model możemy łączyć z codziennymi stylizacjami, bo pasuje zarówno do dresów, jak i plisowanej spódnicy i koszulki.

Sami zobaczcie! Można się zakochać!

Lekkie sneakersy z Lidla to prawdziwy hit. W dodatku kosztują tylko 39 zł!

Podobne sneakersy w swojej ofercie ma marka Nike. Model City Trainer 2 kosztuje od 199 zł i jest wykonany z siatki, łącząc wygodę z trwałością!

