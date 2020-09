Modne płaszcze na jesień. Paulina Sykut-Jeżyna z córeczką w identycznych stylizacjach. Znamy markę i cenę!

Paulina Sykut-Jeżyna jest jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. O ile podczas gali czy występów w telewizji zazwyczaj wybiera bardzo kobiece sukienki, o tyle na co dzień stawia przede wszystkim na wygodę. Tak było w tym przypadku! Gwiazda Polsatu wybrała się na spacer ze swoją córką Różą i zdecydowała się na takie same stylizacje dla siebie i dziecka. Jak widać trend "matchy matchy" ma się świetnie. Internautki są zachwycone tym zestawem i pytają o markę fioletowych płaszczy. My ją znamy!

Paulina Sykut-Jeżyna z córeczką w identycznych płaszczach

Prowadząca "Taniec z gwiazdami" zawsze, kiedy spędza czas z córką wybiera wygodne stylizacje. Nic w tym dziwnego, jeśli w planach są zabawy z dzieckiem. Jednak gwiazda nie zapomina o trendach, nawet wtedy, kiedy zakłada dresy. Tym razem Paulina Sykut zdecydowała się na wygodny zestaw od Mosquito i do tego założyła fioletowy płaszcz polskiej marki Mój kraj taki piękny, który kosztuje 349 zł. Ten sam model płaszczobluzy, ale w wersji dziecięcej, ma córeczka gwiazdy. Model dla dzieci na stronie marki MKTP kosztuje 150 zł.

Fanki Pauliny Sykut są zachwycone stylizacjami mamy i córki, co wyrażają w komentarzach. Oto niektóre z nich:

Świetna stylizacja mama i córka. Super razem wyglądacie! Jaka matka taka córka 👩‍👧😘

Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie!

Paulina Sykut-Jeżyna wybierając dla siebie i córki stylizację na co dzień przede wszystkim stawia na wygodę.