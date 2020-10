Trendy jesień 2020. Anna Lewandowska w hitowej marynarce w kratkę. W Sinsay i Reserved podobne kupicie od 49 zł

Anna Lewandowska coraz chętniej chwali się na swoim Instagramie jesiennymi stylizacjami. Trenerka słynie z doskonałego wyczucia stylu i po raz kolejny udowadnia, że można wyglądać modnie i z klasą, tworząc proste, ponadczasowe zestawy.

Żona Roberta Lewandowskiego tym razem postawiła na klasyczny zestaw, który bez problemu stworzy każda kobieta. W tej stylizacji nie mogło zabraknąć ultra modnej w tym sezonie marynarki w kratkę! Anna Lewandowska wybrała brązowo-beżowe barwy, które jesienią 2020 przeżywają swój renesans. Wiemy, gdzie znaleźć podobne modele już od 49 zł.

Anna Lewandowska w ultra modnej marynarce w kratkę na jesień!

Gwiazda doskonale wie, jak zestawić ze sobą najmodniejsze trendy. W jednej z jesiennych stylizacji Anna Lewandowska postawiła na minimalizm i prostotę, zestawiając modne jeansy, marynarkę w kratkę i koszulkę. Te dwa ostatnie elementy stylizacji trenerki zachwyciły jej fanki. Koszulka z dinozaurem to projekt marki Coach i kosztuje 649 zł. Z kolei marynarka w kratę to w sezonie jesienno-zimowym absolutny must have. Nosimy ją nie tylko do jeansów, ale również do sukienek, skórzanych spodni i szortów.

Jeśli podoba Wam się stylizacja Anny Lewandowskiej, ale nie chcecie wydawać fortuny koniecznie zajrzyjcie do sieciówek. W Sinsay marynarki w modną kratę kupicie już od 49 zł!

Zobacz także: Modne płaszcze na jesień 2020. Anna Lewandowska kupiła swój za 2500 zł. Zara sprzedaje podobny za 199 zł!

Marynarki w kratkę, które w sezonie jesiennym są prawdziwym hitem znajdziemy w Sinsay za 49,90 zł.

Mat. prasowe

Marynarki w kratkę można kupić też w Reserved już od 99 zł.

Mat. prasowe

Skusicie się na największy hit jesieni - czyli marynarkę w kratkę? My na pewno tak!