Anna Lewandowska znów zachwyca swoją stylizacją. Co prawda, tym razem gwiazda zaprezentowała się w prostym zestawie złożonym z jeansów i koszulki, ale to właśnie ta stylizacja zasłużyła na mnóstwo komplementów ze strony obserwatorek trenerki. Pod zdjęciem Anny Lewandowskiej pojawiło się mnóstwo pytań o markę i cenę koszulki i czapki! Sprawdziliśmy dla Was marki i ceny!

Anna Lewandowska w idealnej czapce na jesień i koszulce Coach za 649 zł

Anna Lewandowska jako mama dwójki małych dzieci, na co dzień stawia na wygodne zestawy. Tym razem są to proste jeansy i koszulka z dinozaurem marki Coach, która kosztuje 649 zł. Z kolei tzw. bad hair day trenerka ukryła pod czapką Acne Studio za 250 zł.

Trenerka na swoim Instagramie poruszyła ważny temat regeneracji i wrzucania na luz. Okazuje się, że gwiazda też czasem ma bad hair day i jako mama nauczyła się, jak ważne jest, aby się czasem zatrzymać:

Odpuśćmy czasem!????‍♀️

Załóżmy czapkę w bad hair day...????

Weźmy ciepłą kąpiel przed zaśnięciem zamiast pracować do północy.

Spędźmy pół dnia w piżamie, wygłupiając się z dziećmi... ????

W życiu jest jak w sporcie ➡️ Znajdźmy czas na walkę i na regenerację ???? - napisała Anna Lewandowska na Instagramie.

Fanki trenerki są pod wrażeniem nie tylko stylizacji gwiazdy, ale też tego, co napisała.

Włóżmy czapki w bad hair day ???????????? Aniu jesteś the jest ???? Piekny wpis Aniu ???? jakze prawdziwy Trzeba słuchać swojego ciala i nie dajmy się zwariować :) jak jest regeneracja to zróbmy coś dla siebie może maseczka kąpiel czy zabawa z rodziną ???????? wszystko musi być w równowadze.

Sami spójrzcie na stylizację Anny Lewandowskiej! Czasem takie proste zestawy zachwycają najbardziej.

Anna Lewandowska zdecydowała się na modną koszulkę z dinozaurem marki Coach, która kosztuje 649 zł.

Z kolei ciepła wełniana czapka to marka Acne Studio. Model w pudrowym kolorze kosztuje 250 zł.

