Kosztują 22 złote i są największym hitem wśród gwiazd na Instagramie! Kupicie je teraz w Lidlu! Mowa oczywiście o kultowych już klapkach z futerkiem, które stały się niespodziewanie numerem jeden w ciągu ostatnich kilku sezonów. Klapki z futerkiem były lansowane swojego czasu przez wiele polskich gwiazd, m.in. przez Małgorzatę Rozenek, Marinę czy Izabelę Janachowską. Skąd wziął się ich fenomen? Z pewnością z dwóch powodów. Po pierwsze, klapki z futerkiem są niezwykle wygodne - płaska podeszwa to jest to, jeśli chcesz na chwilę wyskoczyć domu. Po drugie, są przeurocze - wyglądają po prostu jak pluszaki i kojarzą nam się z domowym ciepłem. Za to je kochamy! Jeszcze niedawno klapki z futerkiem kosztowały powyżej 100 złotych, teraz w Lidlu możecie takie znaleźć za... 22 złote. Sami zobaczcie!

Klapki z futerkiem z Lidla za 22 złote!

Na stronie Lidla znajdziecie klapki z futerkiem w trzech wersjach. Naszym zdaniem, te szare to totalny odlot! Każda para kosztuje 22,99 zł. Kupicie je online. Najlepsze w tych klapkach jest to, że futerko które widzicie, to tak naprawdę bardzo miły w dotyku plusz. Są mięciutkie i idealne na home office albo szybkie wyjście do sklepu.

Pamiętacie, że jakiś czas temu zdjęciem z klapkami z futerkiem pochwaliła się np. Małgorzata Rozenek? Gwiazda TVN zdecydowała się na model w białym kolorze.

A oto kilka inspiracji z Instagrama!