Modne fryzury na lato/jesień 2020. Grombre to najmodniejsza koloryzacja w tym sezonie

Czy słyszałaś już o grombre? Jeśli nie, to już spieszymy z wyjaśnieniem tego fryzjerskiego terminu. Grombre to połączenie dwóch angielskich słów "grey" i "ombre", czyli koloru szarego z modną w ostatnich sezonach koloryzacją ombre, w której kolory przenikają się ze sobą. Grombre to koloryzacja, która jest wciąż mało popularna w Polsce - doskonale rozumiemy to, że nie każda z nas jest na tyle odważna, by przefarbować włosy na stałe na siwy kolor. Jedno jest jednak pewne - jeśli postawisz na grombre, nikt nie przejdzie obok ciebie obojętnie.

Grombre czyli szare ombre wygląda bardzo efektownie. Miłośniczki szarych kolorów będą z pewnością zachwycone! Grombre jest lepsze od całkowitej koloryzacji na szary kolor, ponieważ daje subtelniejszy i o wiele ciekawszy efekt. Możesz zdecydować się na dwie wersje grombre. Pierwsza z nich to połączenie dwóch odcieni szarości - ciemniejszego bliżej czubka głowy i jaśniejszego zbliżającego się w stronę końcówek. Chodzi dokładnie o taki efekt:

Druga opcja polega na zostawieniu bliżej czubka głowy swojego naturalnego koloru włosów, a niżej rozjaśnienia ich jasnym siwym kolorem. Chodzi dokładnie o taki efekt:

Grombre na Instagramie zbiera coraz więcej fanek. Wariacji na temat grombre jest wiele!