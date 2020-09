Modne fryzury na jesień-zimę 2020/2021. "Clavicle Lob" to nowe cięcie, które będzie hitem 

"Clavicle Lob" - poznajcie nową najmodniejszą fryzurę na sezon jesienno-zimowy 2020/2021. "Clavicle Lob" to fryzura, w której włosy sięgają mniej więcej do linii obojczyków - z przodu są nieco dłuższe, a z tyłu krótsze. "Clavicle Lob" przypomina fryzurę "Angular bob" - w zasadzie różni się jedynie długością.

"Clavicle Lob" - komu będzie pasować lob do obojczyków?

"Clavicle Lob" to fryzura idealna dla kobiet, które nie chcą rozstawać się ze swoimi długimi włosami, ale pragną coś z nimi zrobić, na przykład lekko je skrócić, ale nie aż tak bardzo jak w przypadku boba. "Clavicle Lob" wygląda rewelacyjnie w przypadku prostych włosów, choć my zakochaliśmy się w drugiej - nieco niegrzecznej wersji z pofalowanymi włosami.

"Clavicle Lob" cieszy się coraz większym zainteresowaniem na Instagramie.

Jak wam się podoba to cięcie? Jeśli chcecie zdecydować się na "Clavical Lob", nie musicie od razu maksymalnie ścinać swoich włosów. Długość sięgająca mniej więcej do obojczyków, będzie wyglądać równie wspaniale!

Czy to cięcie skradło wasze serca? Nam podoba się przede wszystkim wersja blond z pięknymi skrętami na głowie.

Co sądzicie o cięciu "Clavicle Lob"? My jesteśmy nim zachwyceni i uważamy, że to cięcie to idealna fryzura przejściowa w przypadku kobiet, które nie chcą od razu decydować się na boba.