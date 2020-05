Espadryle w stylu księżnej Kate to hit na lato 2020! Znaleźliśmy dla was modele już od kilkudziesięciu zł!

Espadryle to obok sneakersów i czółenek z odkrytą piętą jedne z najmodniejszych butów na wiosnę i lato 2020. Te buty pokochały nie tylko blogerki, ale do zwiewnych sukienek nosi je sama księżna Kate. Klasyczny model w jasnym kolorze idealnie pasuje do wszystkich letnich stylizacji i koniecznie musi znaleźć się w wakacyjnej walizce. Espadryle znajdziemy w niemal każdej sieciówce i sklepie internetowym, a ceny wahają się od 59 zł wzwyż. To oznacza, że każda z nas może znaleźć model dla siebie w cenie, która nie zrujnuje naszego portfela.

Espadryle na koturnie do sukienek

Espadryle to zdecydowanie idealny model butów na lato. Decydując się na wersję na koturnie z wiązaniem wokół kostki dodamy sobie kilka centymetrów. Z kolei model w jasnym kolorze doskonale podkreśli letnią opaleniznę. Espadryle możemy nosić do każdej długości sukienki: mini, midi czy maxi. Modele na zdjęciu: Big Star cena 109 zł, Refresh 189 zł, Wrangler 219 zł.

Księżna Kate też uwielbia espadryle.

Płaskie espadryle do jeansów i szortów

Espadryle na płaskiej podeszwie idealnie sprawdzą na codzienne wyjścia. Doskonale wyglądają w zestawieniu ze spodniami czy białymi jeansami. Modele na zdjęciu: Michael Kors 619 zł, Big Star 79 zł.

Kolorowe espadryle

Hitem lata są też kolorowe espadryle, które z powodzeniem możemy zabrać na wakacje. Neonowe kolory czy panterkowe wzory ożywią nawet najprostszą stylizację. Jeśli klasyczne modele nie są dla Was warto zwrócić uwagę na modele, w które z całą pewnością przyciągną uwagę. Modele na zdjęciu: Pepe Jeans 229 zł, Moschino 1 699 zł, Refresh 189 zł.