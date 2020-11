Moda na jesień 2020: Paulina Sykut w najmodniejszych butach sezonu. Stylowo, wygodnie i kobieco od 130 zł

Paulina Sykut idelanie łączy najnowsze trendy z kobiecością i delikatnością. Tym razem prezenterka zachwyciła jesienną stylizacją, w której połączyła modny w tym sezonie beżowy płaszcz z jednym z najbardziej pożądanych modeli butów. Jej trapery z charakterystyczną skarpetką to idealny wybór na tę porę roku:

Świetna stylówka 🔥🔥🔥 - nie kryli podziwu fani.

Zobaczcie, gdzie możecie dostać poszczególne elementy!

Moda na jesień 2020: Paulina Sykut w hitowych traperach

Paulina Sykut zdecydowanie należy do grona najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Tym razem zdecydowała się na delikatną i niezwykle kobiecą stylówkę. Dużą uwagę przykuwa podkreślający jej idealną sylwetkę płaszcz. To model marki Deni Cler ale podobne egzemplarze w tym stylu dostępne są w sieciówkach np. już od 299 zł w Stradivariusie czy od 349 zł w H&M.

Największą uwagę przykuwają jednak buty, które idealnie pasują do eleganckiego odzienia wierzchniego, do którego prezenterka dobrała stylowy kapelusz oraz spódnicę w zwierzęce wzory. Buty, które ma na sobie Paulina Sykut to model marki Hego's Milano i kosztują 799,99 zł. Optycznie wydłużają nogi i jak widać świetnie sprawdzają się jako dopełnienie szykownej stylizacji. Spełnią również wymagania miłośniczek wygody, ponieważ pomimo swojej płaskiej podeszwy idealnie podkreślają sylwetkę i nie skracają nóg. Buty w tym stylu możemy znaleźć w sieciówkach już od 130 zł.

Paulina Sykut wybrała model traperów z charakterystyczną skarpetką, która dodaje stylizacji charakteru. Ten model jest dostępny również w czarnej wersji kolorystycznej.

Za ten model traperów Hego's Milano trzeba zapłacić aż 799,99 zł.

