Moda na jesień 2020. Oto idealne płaszcze damskie na co dzień z Zary, H&M, Sinsay od 99 złotych

Jesień za oknami oznacza, że w sieciówkach pojawia się ogromny wybór płaszczy. W tym sezonie króluje klasyka czyli ponadczasowa czerń, beże i brązy, do łask wróciła krata, a prawdziwym hitem na jesień 2020 są płaszcze ze sztucznej skóry. To je pokochały takie gwiazdy, jak Julia Wieniawa czy Agnieszka Woźniak-Starak. A jakie modele płaszczy na jesień znajdziemy z Zarze, Mohito, H&M czy Sinsay? Zobaczcie te modne nowości, ich ceny zaczynają się już od 99 zł! Niektóre z nich to prawdziwe perełki w super cenach i na pewno skradną Wasze serce... Tylko spójrzcie!

1. Klasyka, która nigdy nie wyjdzie z mody

Klasyka, która nigdy nie wyjdzie z mody to oczywiście dwurzędowy płaszcz w kolorze camelowym. Mając go w szafie możecie być pewne, że zawsze stworzycie elegancki look. Co ciekawe ten model płaszcza sprawdzi się zarówno do jeansów w połączeniu ze sneakersami lub botkami, jak i do eleganckiej sukienki i szpilek. Dwurzędowy płaszcz w kolorze camelowym kupicie w Zarze za 299 zł.

Mat. prasowe

2. Luźne płaszcze jak kardigany

Już od kilku sezonów w sieciówkach pojawiają się płaszcze bez zapięcia. Idealnie sprawdzają się podczas tzw. " polskiej złotej jesieni". Pasują do wszystkiego, a w nowej kolekcji Zary dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych i kosztują jedynie 139 zł.

Mat. prasowe

3. Krata, krata i jeszcze raz krata

Krata wróciła do łask i święci triumfy nie tylko w postaci marynarek czy ultra modnych garniturów, ale również płaszczy. Modny płaszcz w kratkę Sinsay, który kupimy za 119 zł pokochały już gwiazdy i blogerki. Ten model nosi m.in. Dorota Gardias.

Mat. prasowe

4. Szary jest ponadczasowy

Szare płaszcze obok beżów królują już od kilku sezonów. Tej jesieni nosimy zarówno modele zapinane na guziki, jak i te wiązane w pasie. Idealnie skrojony szary płaszcz jest dostępny w Mohito za 279 zł.

Mat. prasowe

5. Trencz jest zawsze na czasie

Wielbicielki klasyki wśród propozycji na jesień znajdą też ponadczasowe trencze. To płaszcz, który nigdy nie wyjdzie z mody! Pokochała go m.in Katarzyna Tusk. Prosty model w beżowym kolorze znajdziemy w salonach Zara za 299 zł. Jeśli jesteś wielbicielką francuskiego stylu trencz musi znaleźć się w twojej szafie!

Mat. prasowe

6. Black, black, black!

Czarny płaszcz to idealna propozycja na jesień. Model o prostym kroju znajdziemy w Sinsay za 119 zł.

Mat. prasowe

7. Płaszcz ze sztucznej skóry

Płaszcze ze sztucznej skóry to prawdziwy hit na sezon jesień 2020. Noszą go gwiazdy i Instagramerski, a lekko luźny krój i wiązanie w pasie to najmodniejsza propozycja, dzięki której z pewnością zatrzymasz na sobie spojrzenia. Model płaszcza w jasnym kolorze znajdziesz w Zarze za 299 zł.

Mat. prasowe

8. Beż to nuda? Postaw na bordowy!

Obok płaszczy w jasnych kolorach pojawiają się też modele w typowo jesiennych barwach. Bordowy model o oversizowym kroju znajdziemy w Mohito w cenie 349 zł.

Instagram

9. Płaszcz "miś" czyli najlepszy sposób na chłodne dni

Płaszcze z imitacji futra nadal są hitem. W tym sezonie królują jasne kolory, które idealnie komponują się z beżowym total lookiem - to on jesienią i zimą 2020 jest jednym z najgorętszych trendów. Kremowy płaszcz kupicie m.in. w H&M za 229 zł.