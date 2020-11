Moda na jesień 2020: Doda gościła w redakcji "Party.pl"! Postawiła na ultra drogą stylizację i dodatki od 20 zł! 

Trudno oderwać wzrok od tej stylizacji! Doda po raz koleiny udowodniła, że jest ikoną stylu. Postawiła na ultra drogą stylizację, w której same buty to koszt ponad 3300 zł! Markową sukienkę oraz szpilki połączyła jednak z dodatkami z sieciówek, z czego jeden z nich kosztuje zaledwie 19,99 zł!

Zobaczcie, co ma na sobie i gdzie tego szukać.

Doda w ultra drogiej stylizacji z dodatkami od 20 zł

W minionym tygodniu gościliśmy Dodę w naszej redakcji, gdzie mieliśmy zaszczyt wręczyć jej statuetkę plebiscytu Party.pl w kategorii "Gwiazda Roku magazynu Party". Wokalistka nie byłaby sobą, gdyby nie zachwyciła swoją stylizacją. Idealną sylwetkę podkreśliła sukienką mini od marki Epuzer. Tę polską firmę pokochały gwiazdy na całym świecie (m.in. Rita Ora czy Kylie Jenner), a ceny ich projektów sięgają do kilku tysięcy złotych! Doda "małą czarną" w różane wzory skompletowała z klasycznymi sandałkami z domu mody Jimmy Choo, których cena to ok. 3300 zł.

Wrażenie robią również dodatki. Trudno uwierzyć, że można dostać je w sieciówkowych cenach! Poniżej znajdziecie informacje, skąd pochodzą kolczyki oraz torebka Dody. Cena jednego z tych dodatków to tylko 19,99 zł!

Doda zdecydowała się na odważną i eksponującą walory sylwetki mini sukienkę marki Epuzer.

Swoją szczupłą sylwetkę podkreśliła również sandałkami na wysokiej szpilce od Jimmy Choo. Za ten model trzeba zapłacić ponad 3300 zł!

Ale to nie koniec! Czas na dodatki. Doda wybrała torebkę marki Mybaggs, którą w aktualnej promocji dostaniecie za ok. 200 zł.

Doda do całości stylizacji dobrała również kolczyki z sieciówki. To model marki House i kosztują jedynie 19,99 zł. Powiedzielibyście, że są tak tanie?