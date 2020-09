Moda na jesień 2020: Agnieszka Woźniak-Starak w ryzykownych oversizowych spodniach i butach za 2000 zł. Nie każda kobieta odważyłaby się tak ubrać

Kowbojki w tym sezonie rządzą wśród ulubionych butów Agnieszki Woźniak-Starak. Prezenterka "Dzień Dobry TVN" w ostatnich dniach ciągle uzupełnia nimi swoje stylizacje. Tym razem postawiła na model, za który trzeba by było zapłacić aż 2000 zł! Co więcej połączyła je z mocno oversizowymi spodniami. To dość ryzykowne połączenie, które zupełnie może zniekształcić sylwetkę. Agnieszka Woźniak-Starak zdaje się tym nie przejmować. Jak prezentuje się jej dzisiejszy look? Zobaczcie zdjęcia spod studia programu śniadaniowego TVN.

Moda na jesień 2020: Odważna stylizacja Agnieszki Woźniak-Starak

Teksas znowu w modzie! W tym sezonie zdecydowanie królują kowbojki. Ten model butów znajdziemy w szafach wszystkich miłośniczek mody. Pokochała je również Agnieszka Woźniak-Starak. Prezenterka postawiła na projekt Isabel Marant. Cena tych butów to ok. 2000 zł! Prezenterka "Dzień Dobry TVN" zestawiła je z mocno oversizowymi spodniami prosto z lat 90.! Mom jeans powróciły, a sieciówki oferują przeróżne fasony. Trzeba przyznać, że te dwa luźne elementy garderoby połączone razem nie zawsze mogą być strzałem w 10, jednak w przypadku Agnieszki Woźniak-Starak nie można mówić o wpadce. Figura gwiazdy TVN totalnie broni się nawet w tak ryzykownym looku. Casualowo, modnie i totalnie z pazurem! Jesteśmy na tak!

Lubicie takie typowo miejskie stylizacje łączące ze sobą elegancję i codzienny luz? Agnieszka Woźniak-Starak jest w tym mistrzynią!

Agnieszka Woźniak-Starak uwielbia casualowe miejskie stylizacje. Tym razem postawiła do dość odważne zestawienie.

Prezenterka "Dzień Dobry TVN" postawiła na połączenie modnych w tym sezonie kowbojek z mocno oversizowymi spodniami typu mom jeans. Trzeba przyznać, że nie każda kobieta odważyłaby się na takie oversizowe połączenie.

Model butów, które wybrała Agnieszka Woźniak-Starak to projekt Isabel Marant i kosztują ok. 2000 zł.

