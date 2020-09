Kasia Cichopek to ikona stylu! Oto jej 10 najlepszych stylizacji, które zapamiętamy na długo

Katarzyna Cichopek idzie jak burza! Gwiazda serialu "M jak miłość" może pochwalić się kolejnym zawodowym sukcesem - właśnie została nową prowadzącą programu "Pytanie na Śniadanie". W ostatni weekend razem z Maciejem Kurzajewskim zadebiutowała na kanapie porannego programu TVP 2 i wypadła rewelacyjnie! My postanowiliśmy przyjrzeć się jej talentowi pod innym kątem - mowa o jej wspaniałych, bardzo kobiecych stylizacjach, które sprawiły że Kasia Cichopek stała się jedną z największych polskich ikon mody, a wiele Polek coraz częściej się na niej wzoruje. Zebraliśmy dla was 10 najlepszych stylizacji Cichopek z ostatnich miesięcy. Oto one!

1. Katarzyna Cichopek pojawiła się ostatnio na prezentacji ramówki TVP i wyglądała zjawiskowo! Gwiazda zdecydowała się na piękną połyskującą spódnicę maxi, którą zestawiła z topem w tym samym kolorze. Wyglądała jak hollywoodzka gwiazda!

2. Wybór numer dwa padł na typowo letni look. Co prawda, prawie już pożegnaliśmy już lato, ale patrząc na piękną kwiecistą sukienkę Kasi Cichopek, przypominają nam się najpiękniejsze letnie dni!

3. Kolejny najlepszy look Kasi Cichopek to znów sukienka! Zgadza się, gwiazda "M jak miłość" właśnie w sukienkach czuje się najlepiej. Najczęściej stawia na sukienki o długości maxi, i najlepiej na te w intensywnych kolorach. Jak widzicie poniżej, ostatnio wybór padł na piękną żółtą kopertową sukienkę złote sandałki z kokardkami. Zakochaliśmy się!

4. A czy pamiętacie tę stylizację? Kasia Cichopek postawiła wówczas na bardzo modne połączenie kremowej spódnicy w czarne groszki z białym oversize'owym swetrem. Całość została uzupełniona białymi sneakersami. Ta stylizacja to idealny look na spacer z rodziną lub... na randkę!

5. Stylizacja numer pięć to powrót do wieczorowych kreacji, do których Katarzyna Cichopek ma niezwykłą smykałkę. Na rozdaniu Telekamer Cichopek zdecydowała się na mroczny look. Czarna wieczorowa suknia, która podkreśliła jej wąską talię i piękny biust, wyglądała obłędnie. W połączeniu ze związanymi włosami i krwistą czerwienią na ustach sprawiła, że nikt nie mógł od niej oderwać wzroku. My też!

6. Kolejny look, w którym się zakochaliśmy, jest totalnie z innej bajki! Kasia Cichopek w pięknym różowym futerku wyglądała jak śnieżynka w nieco przesłodzonej wersji ;-) Ten look to dowód na to, że Cichopek odnajduje się nie tylko w letnich czy typowo wieczorowych stylizacjach, ale również w tych casualowych.

7. Kolejna stylizacja to jesienny look, którym Kasia Cichopek podbiła w ubiegłym roku Instagram. Asymetryczna czarna spódnica mini w połączeniu z kremoweym sweterkiem to strzał w dziesiątkę. Zwłaszcza kiedy tak jak Kasia dorzucicie do niej czarną mikrotorebkę i ciężkie botki.

8. Katarzyna Cichopek i jej kolejny boski look to oczywiście sukienka. Piękna różowa kreacja w stylu boho w połączeniu z wygodnymi żółtymi trampkami na słomkowej podeszwie to dowód na to, że zakładając sukienkę, nie zawsze musisz dobierać do niej szpilki!

9. Lady in red? Oczywiście! Kasia Cichopek ze swoją urodą może wybierać stylizacje w najróżniejszych kolorach. I choć niektórym może się wydawać, że czerwień to trudny kolor, nie jest tak w przypadku Kasi Cichopek! Piękna oversize'owa sukienka maxi wygląda nieziemsko, zwłaszcza kiedy wiatr zawieje nieco mocniej. Seksownie!

10. Na koniec zostawiliśmy prawdziwą petardę. Na co dzień aktorka, prowadząca "Pytanie na Śniadanie", mama dwójki ślicznych dzieciaków i żona Marcina Hakiela. A wieczorem? Seksowna mamuśka! Kasia Cichopek, wrzucając to zdjęcie na Instagram, nie mogła opędzić się od pozytywnych komentarzy. Mała czarna z pięknym dekoltem to strzał w dziesiątkę - zwłaszcza kiedy możecie pochwalić się taką figurą, jaką ma Kasia!