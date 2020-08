Katarzyna Cichopek z córką w identycznych ultrawygodnych dresach! Helenka to kopia mamy

Katarzyna Cichopek razem z rodziną uwielbia aktywnie spędzać czas! W tym roku z powodu pandemii koronawirusa, aktorka z mężem i dziećmi zdecydowała się na podróżowanie po Polsce. Tym razem gwiazda i jej najbliżsi wybrali się w góry. Katarzyna Cichopek zamieściła kilka zdjęć z tej wycieczki, na których możemy zobaczyć urocze, identyczne dresy aktorki i jej córki Helenki! Ponadto na jednej z fotografii widzimy twarz dziewczynki. Nie ma wątpliwości, że to kopia mamy. Sami zobaczcie!

Zobacz także: Trendy lato 2020. Katarzyna Cichopek w kombinezonie w grochy. To hit wakacji - znamy markę i cenę!

Katarzyna Cichopek z córką w identycznych dresach. Helenka to kopia mamy!

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel tworzą szczęśliwe i zgrane małżeństwo! Para bardzo ceni sobie prywatność, jednak czasami dzieli się z fanami wspólnymi, rodzinnymi chwilami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tak też stało się i tym razem - Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zabrali dzieci do Zakopanego. Para uwielbia aktywnie spędzać czas i wygląda na to, że pasją do podróżowania i zwiedzania, chce zarazić również swoje dzieci.

Na profilu Kasi Cichopek pojawiły się zdjęcia z ostatniego rodzinnego wyjazdu do Zakopanego. Pod fotografiami, aktorka zamieściła krótki wpis.

Wspaniała wycieczka w góry za nami. Zlał nas deszcz, ale widoki wynagrodziły wszystko 😍 - napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie.

Na zdjęciach oprócz przepięknych widoków widzimy oczywiście też całą rodzinkę! Na jednej z fotografii można dostrzec twarz Helenki. Chyba każdy przyzna, że to wykapana mama! Zauważyli to również internauci.

- Uważajcie na siebie, w górach pogoda zmienna.. Córka podobna bardzo do Pani;) Pozdrawiam serdecznie! - Jej jak córcia ślicznaaaaa! A taka Kasiu do ciebie podobna ze szok❣️❣️ - Piękna rodzinka, piękne dzieci. Mała podobna do mamy, mały do taty 😍 - Ale pięknie. Córcia kopia Mamy ! :) - piszą fani.

Zobaczcie i oceńcie sami!

Instagram

Dodatkowo na kolejnych zdjęciach widzimy, że Katarzyna Cichopek i jej córka postanowiły ubrać się w identyczne dresy! Ostatnio jest to bardzo modne i coraz więcej gwiazd decyduje się na takie same kreacje dla siebie i swojej pociechy. Te różowe dresy są takie urocze! Komplet, który ma na sobie aktorka i jej córka, dostaniecie w sklepie internetowym miawarsaw.pl. Dres dla mamy kosztuje 550 złotych, zaś ten dla dziewczynki jest aktualnie przeceniony - dostaniecie go w cenie 224 złotych.

Instagram

Wspaniale patrzy się na tą uroczą rodzinkę! Uwielbiamy patrzeć na całą czwórkę, która zawsze zaraża wszystkich swoim uśmiechem i optymizmem!