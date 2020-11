Małgorzata Rozenek pokazała jak wygląda poranek z Heniem. Chłopiec rozczulił internautów 

Małgorzata Rozenek opublikowała kilka rozczulających zdjęć z Henrykiem. Widok takich poranków zdecydowanie rozczulił internautów ale także... dumnego tatę, Radosława Majdana:

Zobaczcie tę kwintesencję słodyczy w wykonaniu nieco ponad 5-cio miesięcznego Henia.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek zaczęła rozszerzanie diety u Henryka. Internautka: "Dlaczego tak szybko?"

Henryk Majdan niedługo skończy pół roku. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z radością dzielą się wspólnymi chwilami z maluchem ze swoimi fanami. Dziś zdecydowali się pokazać, jak wyglądają poranki w ich domu. Były piłkarz bez zastanowienia stwierdził, że to "najpiękniejszy widok świata". Trudno się dziwić, w końcu spogląda na dwie najważniejsze osoby w swoim życiu!

Zarówno Małgorzata Rozenek jak i Radosław Majdan po narodzinach Henia bardzo szybko wrócili do obowiązków zawodowych i wcale nie kryją się z tym, że korzystają z pomocy niani. Jednak to nie wyklucza tego, że każdą możliwą chwilę spędzają z ukochanym maluchem.

Uroczy widok o poranku u Majdanów rozczulił także internautów, którzy nie szczędzili ciepłych słów:

- Cudowny widok 🤗 sama miłość ❤️

- Kiedy otwierasz oczy i widzisz ten uśmiech, te oczy gotowe zdobywania świata. ❤️❤️❤️

- Pani spojrzenie na każdym zdjęciu z Henryczkiem jest pełne miłości i wdzięczności 😍 to takie magiczne, piękne i niesamowite 💙 ściskam i życzę pięknej niedzieli ❤️

- Piękny widok 😍jest pani cudowną mamą i mega kobietą rakietą💪❤️

- I palec w oko 🤗😍 Mam tak co ranek właśnie 🤗

- Nie ma większej miłości niż do dzieci ❤️❤️ piękne zdjęcie 🥰