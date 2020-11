Moda jesień 2020. Kinga Rusin postawiła na najmodniejsze buty sezonu!

Kinga Rusin to gwiazda TVN, która słynie ze swojego dobrego stylu. Była prowadząca "Dzień Dobry TVN" nawet w pozornie zwykłych casualowych lookach potrafi odpowiednio zmiksować klasykę z najnowszymi trendami. Kinga Rusin tym razem postanowiła połączyć szare spodnie w kant z golfem z warkoczami w tym samym kolorze. Gwiazda dopasowała do całości swoją ulubioną puchową kamizelkę, która śmiało może służyć jako jesienna lub nawet zimowa kurtka.

Modne buty jesień-zima 2020

Jednak najważniejsze w stylizacji Kingi Rusin okazały się buty. Mowa o najmodniejszym modelu w sezonie jesienno-zimowym. Czarne masywne botki na traktorowej podeszwie to "must have" zbliżających się miesięcy. Pozornie, modele w tym stylu mogą wydawać się nieco ciężkie, ale uwierzcie nam, w połączeniu z jasnymi klasycznymi jeansami czy sukienką midi na jesienią, zyskają zupełnie inne oblicze! Skusisz się na ten model tej jesieni? Bo my zdecydowanie tak!

Kinga Rusin postawiła na szary golf w warkocze i czarną oversizową puchową kamizelkę. Ciepło i wygodnie!

Kinga Rusin postawiła na wygodne szare spodnie, do których dobrała najmodniejsze buty sezonu.

Czarne masywne botki zostały okrzyknięte największym hitem sezonu jesień-zima 2020/2021. Gwiazdy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie zakochały się w tym modelu.

East News

Jak oceniacie look Kingi Rusin?