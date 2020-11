Julia Wieniawa doskonale wie, co jest modne i stylowe. Gwiazda nie przestaje zachwycać swoimi stylizacjami, a tym razem nie możemy oderwać wzroku od jej fantastycznych butów. To model, który już króluje w trendach i będzie rządził również w nadchodzących miesiącach. Jeśli zatem jeszcze zastanawiacie się nad zakupem modnych butów, to koniecznie powinnyście rozważyć tę propozycję. Zobaczcie!

Zobacz także: Julia Wieniawa w modnych botkach na jesień 2020 i swetrze za 1700 złotych

Moda jesień 2020. Julia Wieniawa już ma najmodniejsze buty na nadchodzące miesiące! Znamy markę i cenę!

Julia Wieniawa to nie tylko świetna aktorka, ale także ikona stylu i klasy. Jej total looki zawsze robią ogromne wrażenie i przyciągają wzrok tysięcy fanek, które uwielbiają inspirować się stylem swojej idolki. Ostatnio aktorka nie przestaje nas zachwycać swoimi fantastycznymi stylizacjami na jesień. Teraz zachwycamy się jej modnymi butami.

Gwiazda zdecydowała się na czarne sztyblety na grubej podeszwie marki Ryłko. Aktorka dobrała do nich obcisłe spodnie w odcieniu ciemnego brązu oraz sweter i długi płaszcz odcieniu beżu. Całą stylizację dopełnia torebka w kolorze zieleni. Całość wygląda naprawdę wspaniale!

Również fani w komentarzach pod zdjęciem jesiennej stylizacji aktorki, napisali mnóstwo komplementów dla gwiazdy!

- Nasza piękna Julia 💖😊 - Boska piękność 😘 - Taka piękna, taka prawdziwa 😘 - ❤️ piękna królowa jesieni 😍😍 - Cudowna 😍😍😍 - piszą fani.

Buty, które ma na sobie Julia Wieniawa dostaniecie na stronie rylko.com. Ich regularna cena to 329,99 zł, jednak właśnie trwa na nie promocja. Jeżeli zdecydujecie się na zakup już teraz, to zapłacicie za nie 296,99 zł. I jak Wam się podobają? Skusicie się na taki model?