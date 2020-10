Agnieszka Kaczorowska to ikona stylu i klasy. Aktorka doskonale wie, co jest modne, a jej total looki zawsze robią ogromne wrażenie. Ostatnio paparazzi przyłapali gwiazdę przed budynkiem TVP, dzięki czemu możemy zobaczyć jej kolejną fantastyczną i elegancką stylizację. Oczywiście szczególną uwagę zwróciliśmy na płaszcz, który będzie hitem najbliższych kilku miesięcy. Ten kolor i klasyczny krój są teraz na topie. Zobaczcie same!

Moda jesień 2020. Agnieszka Kaczorowska w boskim płaszczu na jesień! Każda kobieta powinna go mieć w swojej szafie

Agnieszka Kaczorowska kocha modę i doskonale się na niej zna, co udowodniła już nie raz. Zazwyczaj decyduje się na eleganckie stylizacje, a fanki aktorki już od wielu lat kochają styl gwiazdy. Agnieszka Kaczorowska to prawdziwa modowa inspiracja dla wielu kobiet. Często stawia na klasykę, a jak wiadomo ta zawsze obroni się sama. Tak się stało również i tym razem. Zobaczcie, jak aktorka prezentowała się ostatnio podczas wizyty w TVP.

Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na przepiękny komplet - marynarkę z dużym dekoltem i spodnie w szaro - białą kratę. Do tego dobrała szare, lakierowane szpilki oraz małą czarną torebkę. Chociaż cała stylizacja gwiazdy jest dość prosta, to jednak robi wrażenie, a aktorka wygląda niezwykle elegancko. Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się również na rozpuszczone włosy i delikatny makijaż.

Jesień od kilku dni jest już z nami, a co za tym idzie, wszyscy zaczynają rozglądać się za modnymi płaszczami. Ten, który ma na sobie Agnieszka Kaczorowska jest naprawdę hot! Bordowy kolor, klasyczny krój i długość za kolano to absolutny hit najbliższych miesięcy. Chociaż w dalszym ciągu w modzie będą płaszcze i kurtki w odcieniach brązu, to jednak bordo będzie bardziej na topie. Jeśli chcecie wyróżnić się z tłumu, to pomyślcie jednak nad zakupem płaszcza w stylu Agnieszki Kaczorowskiej.

Naprawdę potrzeba niewiele, aby wyglądać modnie jesienią. To najlepsza pora roku na tworzenie fantastycznych stylizacji. A Wam, jak się podoba najnowszy total look Agnieszki Kaczorowskiej? Lubicie styl gwiazdy?